Россия с помощью иранского дрона нанесла удар по Днепропетровской области (фото)

Полиция нашла останки крыла и двигателя, которые указывают на Shahed-136. Такую модель уже не впервые заметили в Украине.

Related video

Ночью 15 сентября российские войска нанесли удар по объектам в Никопольском районе Днепропетровской области. Портал "Милитарный" считает, что использовались иранские ударные дроны Shahed-136.

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила в Facebook, что ВС РФ обстреляли город Никополь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также направил дроны-камикадзе. Вражеские атаки повредили здания двух предприятий и санаторий, а также 10 частных домов и газопровод. Кроме того, в результате российских ударов перебиты линии электропередач в селе Марганецкой общины.

Полицейские начали расследование и обнаружили на месте одного из взрывов останки беспилотного летательного аппарата, которые сфотографировали и разместили в соцсети. Как предполагает "Милитарный", на снимках запечатлены части дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который россияне подписывают как "Герань-2".

13 сентября стало известно, что ВСУ впервые сбили дрон Shahed-136 из Ирана под Купянском Харьковской области, который недавно освободили из-под оккупации. Несмотря на российскую надпись, дрон удалось идентифицировать по специфической форме крыла со стабилизаторами. На новом снимке виден похожий обломок крыла, а также почти идентичный двигатель.

Shahed-136 является опасными БПЛА, которые можно запускать с помощью пусковой установки размером с контейнер грузового автомобиля. Он способен действовать автономно и в составе целых "роев". Каждый дрон может нести от 4 до 8 ракет или бомб. Технические характеристики официально не раскрываются, но иранские СМИ сообщают такие данные:

Длина: 3,5 м

Размах крыльев: 2,5 м

Вес: около 200 кг

Скорость: 185 км/ч

Дальность полета: 1800-2500 км.

Ранее писали о самых опасных дронах Ирана и их технических характеристиках: Shahed-129, Shahed-191, Fortros. За последние несколько лет иранцы значительно развили технологии БПЛА и испытали свою технику в настоящих боях на Ближнем Востоке. Армия Ирана располагает дронами как для разведки, так и для нанесения ударов.

В конце августа появилась информация, что Россия получила от Ирана боевые БПЛА двух типов: Mohajer-6 и дроны линейки Shahed (точная модель не разглашалась). США предупредили, что российские войска смогут использовать беспилотники для разведки, нанесения ударов с воздуха и радиоэлектронной борьбы.