От 300 до 2,5 тысяч: ОК "Юг" оценили количество иранских дронов-камикадзе у ВС РФ

Цифры, которые поступают от разных источников противоречивы. Враг запускает Shahed-136 группами для обнаружения украинских позиций ПВО.

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Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ имеют от 300 до пары тысяч иранских дронов-камикадзе. Об этом сообщается в брифинге "Оперативная ситуация на юге Украины".

По словам Гуменюк, цифры о дронах-камикадзе Shahed-136 очень противоречивы. Российские войска их сосредоточили на оккупированных районах юга Украины, однако украинские объекты они пытаются атаковать и с северных регионов.

"Цифры действительно очень противоречивы и по разным источникам их может быть от 300 до 2,5 тысяч. Но будем учитывать, что они пытаются использовать его в определенных регионах, с учетом удаленности", — заявила Гуменюк.

Также враг запускает дроны-камикадзе группами — это один из способов определить местоположение украинских средств ПВО. Поэтому жителям страны нельзя говорить о работе ПВО во время воздушной тревоги — это также помогает ориентироваться российским войскам для обнаружения позиций ЗРК.

По состоянию на 13 октября в ОК "Юг" сбили 109 дронов-камикадзе против 33 попаданий. Вместе с тем случаев, когда ВСУ приземляли бы Shahed-136 неповрежденными, на данный момент нет.

Наталья Гуменюк отметила, что украинским военным уже удавалось уничтожить базу базирования с иранскими дронами-камикадзе.

Напомним, по данным NYT, Израиль передает Украине разведданные о дронах-камикадзе, которые закупили ВС РФ.

13 октября ВС РФ атаковали Киевкую область дронами-камикадзе. Зафиксировано как минимум три "прилета" на территории Бучанского района.