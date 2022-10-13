Израиль передает Украине разведданные о дронах-камикадзе, которые купила Россия, — NYT

ВСУ также получают от израильских союзников спутниковые снимки позиций ВС РФ, которые дислоцируются на украинских территориях.

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Спецслужбы Израиля передают Украине разведывательные данные об иранских дронах-камикадзе Shahed-136, которые были закуплены Россией. Об этом говорится в материале американского издания The New York Times.

На фоне более активного использования оккупантами иранских дронов-камикадзе Shahed-136, Украина обратилась к Израилю с просьбой передать системы противовоздушной обороны "Железный купол" и ракеты большой дальности Barak 8.

По данным журналистов, официальный Иерусалим пока игнорирует обращения украинских властей. Подобная реакция, как сказано в материале The NYT, связана с тем, что Израиль не желает провоцировать Россию на препятствование израильским авиаударам в Сирии, на территории которой размещены российские войска.

"Израиль предоставляет Украине основные разведывательные данные об иранских беспилотниках, которые Россия начала использовать на поле боя. Еще одна частная израильская фирма предоставляет Украине спутниковые снимки позиций российских войск", — цитирует американское издание высокопоставленного инсайдера.

О возможном предоставлении Израилем разведданных о дронах-камикадзе Shahed-136 также может свидетельствовать тот факт, что подразделения Вооруженных сил Украины достаточно успешно сбивают иранские беспилотники, с помощью которых РФ атакует украинские города.

Стоит отметить, что другое американское издание The Washington Post сообщило о нежелании Израиля передавать Украине системы противовоздушной обороны. Украинские власти считают, что "Железный купол" позволил бы защитить города от реактивных снарядов, однако официальный Иерусалим не хочет портить свои отношения с Россией.

Также сообщалось, что Украина получила израильские средства для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Поставки антидронных пушек осуществляются при посредничестве Польши, а власти Израиля закрывают глаза на сделку.