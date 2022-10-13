Израиль не будет поставлять Украине ПВО, несмотря на недавние обстрелы, — The Washington Post

Журналисты пишут, что Израиль отказался поставлять Украине свои системы ПВО, хотя, как считают в Киеве, они могли бы помочь защитить города от "Градов" и других малых ракет.

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Многие эксперты заявляют, что израильская система ПВО "Железный купол", у которой 90-процентая эффективность против ракет, могла бы помочь Украине отбиваться от российских ракетных атак. Однако Киев не получит ее, так как Иерусалим стремится поддерживать стратегические отношения с Россией в Сирии и других горячих точках. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что министерства обороны и иностранных дел Израиля, а также канцелярия премьер-министра страны отказались комментировать давние просьбы Украины и ее сторонников о предоставлении или продаже "Железного купола".

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, у Израиля большой опыт в области противовоздушной обороны и использовании "Железного купола".

"Нам нужна точно такая же система в нашем городе", — сказал он.

В материале сказано, что "Железный купол" использует перехватчики с радиолокационным наведением, чтобы сбивать вражеские ракеты в небе.

По словам военных экспертов в Израиле и Вашингтоне, "Железный купол" не предназначен для перехвата крупных управляемых ракет, которые использует Россия. Но украинцы говорят, что сеть может помочь защитить жителей от "Градов" и других ракет меньшего размера.

Сообщается, что недавние удары, которые Россия нанесла утром 10 октября, выдвинули противовоздушную оборону Украины на первое место в повестке дня на встречах министров обороны стран НАТО. По их словам, для отражения российских ударов потребуется лоскутное одеяло из систем, нацеленных на различные виды вооружений, предоставленных несколькими странами.

Официальные лица США не сразу ответили на просьбы журналистов прокомментировать позицию Израиля в отношении "Железного купола" и согласились ли они на передачу. Система была разработана при финансовой поддержке Вашингтона, и оба правительства имеют право вето на предложения о ее совместном использовании.

Помощник конгрессмена, знакомый с этим вопросом, сказал, что администрация, по-видимому, напрямую не просила Израиль изменить свою позицию.

"Украина обратилась к Израилю, а Израиль отказался поставлять", — сказал помощник.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту. Американский военный заявил, что страны-союзники должны дать Украины различные системы ПВО, чтобы создать одну сеть для надежной защиты приоритетных объектов.

Еще напомним, что ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Во время допроса женщина рассказала, что находится на территории Украины с августа. По ее словам, служит медиком.

Также сообщалось, что генсек НАТО рассказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружия. Альянс решил не переносить из-за войны в Украине учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" и таким образом показать РФ, чем закончится для нее попытка ударить ядерным оружием по соседней стране.