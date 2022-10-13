"Сама пришла": ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую (видео)

Во время допроса женщина рассказала, что находится на территории Украины с августа. По ее словам, служит медиком.

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Украинские военнослужащие взяли в плен первую женщину, которая служит в армии РФ. Об этом сообщил блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан в Facebook.

"Рядовая Бабицкая Анна из Воронежа была в штурмовой группе. Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят", — написал он.

Также, по словам Штефана, у женщины был найден блокнот, в котором она написала, что едет убивать украинцев.

"Пришла уже… Фартонуло что обменяют", — написал Штефан в своем сообщении.

Также в сети появилось видео с допросом Бабицкой, во время которого она подтверждает, что приехала из Воронежа. На территории Украины она с августа. Сказала, что сама пришла служить в армию РФ.

Кроме того, есть фотография документов военнопленной.

[ + – ] ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую.

Отметим, что еще в марте 2021 году глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что в российской армии есть более 300 тысяч женщин. Тогда речь шла о 270 тысячах гражданского персонала и порядка 40 тысячах непосредственно военнослужащих.

Ранее Фокус сообщал, что Украина может получить интегрированную противоракетную защиту. Американский военный заявил, что страны-союзники должны дать Украины различные системы ПВО, чтобы создать одну сеть для надежной защиты приоритетных объектов.

Также сообщалось, что пленные мобилизованные из РФ рассказали об опыте войны. ВСУ взяли россиян в плен, когда те решили уйти со своих позиций из-за постоянных обстрелов и плохого обеспечения.

Еще напомним, что воевавшие в ЧВК "Вагнера" заключенные вернулись в РФ без конечностей. Во время боевых действий в Украине "добровольцы" потеряли руки и ноги. До попадания на фронт они сидели по тяжким статьям.