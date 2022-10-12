Без еды и воды: пленные мобилизованные из РФ рассказали об опыте войны (видео)

ВСУ взяли россиян в плен, когда те решили уйти со своих позиций из-за постоянных обстрелов и плохого обеспечения.

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Пятеро россиян попали в плен в Украине спустя несколько недель после мобилизации. По словам мужчин, российская армия плохо их обеспечивала и после нескольких дней постоянных обстрелов они решили покинуть позиции и попали к бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил председатель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

По словам украинского чиновника, российское командование перебросило мобилизованных на границу Харьковской и Луганской области через город Сватово и приказало занять позиции среди поля. Никаких других задач бойцам не ставили. В плен они попали к военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады.

"Нас высадили, сказали, идите, занимайте позиции в окопах и сидите. Мы высадились, началась бомбежка минометная, нас бомбили по 3 раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток", — рассказал один из российских пленных.

По словам мобилизованного, он вместе с товарищем решил вернуться на место изначальной дислокации в Украине, однако там уже оказался украинский блокпост. Там их и взяли в плен. Мужчина добавил, что был мобилизован всего несколько недель назад — 26 сентября.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что мобилизованные россияне из Уфы и Челябинска мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.

Также мы писали о том, как в России заключенным, воевавшим в составе ЧВК "Вагнера" против Украины, выдали справки о помиловании. Домой они вернулись без конечностей.