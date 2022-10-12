Воевавшие в ЧВК "Вагнера" заключенные вернулись в РФ без конечностей: взамен их помиловали

Во время боевых действий в Украине "добровольцы" потеряли руки и ноги. До попадания на фронт они сидели по тяжким статьям.

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В России заключенным, воевавшим в составе ЧВК "Вагнера" против Украины, выдали справки о помиловании. До попадания на фронт мужчины сидели в российских тюрьмах по тяжким статьям. В ходе боевых действий боевики потеряли конечности. Соответствующим видео поделилось издание РИА ФАН, которое российские СМИ связывают с организатором ЧВК, бизнесменом Евгением Пригожиным.

В ролике можно увидеть, как неизвестный человек вручает заключенным бумаги, медали, и говорит троим людям, что они получают справку о помиловании, а еще одному — справку об освобождении.

Проекту "Агентство" удалось идентифицировать некоторых из присутствовавших на видео заключенных. В частности, одним из них может быть Рустам Боровков (на видео он без руки), который 2017 году получил тринадцать лет колонии за разбой, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и попытку угона.

По версии следствия, Боровков вместе с двумя сообщниками ворвались в дом жителя Псковской области и избили его, а сам фигурант видео сломал пострадавшему шесть ребер, из-за чего тот скончался. Преступники похитили 640 рублей, два недорогих мобильных телефона, продукты, бензопилы и другие вещи — общая стоимость награбленного составила чуть менее 10 тысяч российских рублей.

Также журналисты опознали мужчину без ноги, сидящего слева — это Станислав Богданов, которого в 2013 году приговорили к 23 годам за убийство новгородского мирового судьи Сергея Жиганова. Пострадавший скончался от ударов кочергой и гантелей. После происшествия из дома погибшего исчезли банковские карточки, инструменты и украшение.

В свою очередь правозащитница Ольга Романова назвала выданные заключенным справки о помиловании "филькиной грамотой", так как, согласно российскому законодательству, решение о помиловании может выносить только президент РФ.

"Причем процедура эта сложная и начинается с комиссий по помилованию региональных общественных палат… Региональные общественные палаты ничего не рассматривали, никаких прошений о помиловании", — заявила эксперт.

В сентябре российские СМИ сообщили, что в Россию на войну против Украины завербовали по меньшей мере 6 тысяч заключенных.

Позже в сети появилось видео, на котором было запечатлено, как Пригожин, являющийся соратником президента РФ Владимира Путина, вербует заключенных одной из российских колоний. Тогда бизнесмен пообещал осужденным помилование по истечении 6 месяцев на фронте.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны РФ также приступило к вербовке заключенных для использования их в войне против Украины. Спецбатальон получил название "Шторм".