"Война тяжелая": появилось видео, как Пригожин вербует заключенных в ЧВК "Вагнера"

Российский бизнесмен пригрозил отбывающим тюремный срок расстрелом за дезертирство и пообещал помилование после полугода службы в ЧВК.

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В сети появилось видео, на котором руководитель частной военной компании "Вагнера", по данным СМИ, являющийся соратником президента РФ Владимира Путина бизнесмен Евгений Пригожин, вербует заключенных одной из российских колоний для участия в полномасштабной войне против Украины. Роликом, в частности, в среду, 14 сентября, поделилась команда телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ".

"Я представитель частной военной компании, ЧВК "Вагнера" называется. Война тяжелая, на всякие там чеченские и близко не похожа. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде", — говорит Пригожин на видео.

Также в ролике запечатлено, как глава ЧВК объявляет требования к будущим добровольцам — по его словам, "внимательно" будут следить за теми, кто отбывает тюремный срок за изнасилование и распространение наркотиков. Минимальный возраст для участия в боевых действиях на стороне ЧВК, как говорит Пригожин, от 22 до 50 лет, однако могут быть и исключения.

Помимо этого соратник Путина пообещал российским заключенным помилование по истечении 6 месяцев на фронте — те, кто захотят продолжить работать с ЧВК, смогут это сделать. В случае попытки дезертирства Пригожин пообещал наказание в виде расстрела. В конце речи мужчина предлагает всем желающим записаться в ЧВК выстроиться в очередь на собеседование.

"Только Аллах и Бог (вытаскивают из тюрьмы). В деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю", — сказал Пригожин.

Напомним, по данным СМИ, Пригожин побывал в двух исправительных колониях Ростовской области, где он завербовал тысячу заключенных.

Также мы писали, что власти России больше платят наемникам из ЧВК "Вагнера", чем солдатам регулярной армии РФ.