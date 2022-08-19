Кремль платит наемникам ЧВК "Вагнер" в разы больше, чем обычным солдатам, — The WSJ

"Музыканты", которые ежемесячно получают около $5800, имеют в распоряжении танки, артиллерию, РСЗО, авиацию и средства ПВО.

Власти России больше ценят наемников из ЧВК "Вагнер", чем солдат регулярной армии, поскольку за крупное денежное вознаграждение они готовы штурмовать даже самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что солдаты ЧВК "Вагнер" зачастую принимают участие в штурмовых операциях на Донбассе. Руководство РФ всячески опровергает задействование наемников в ходе полномасштабной войны, однако росСМИ периодически выпускают материалы, в которых восхваляют "смелых музыкантов", выполнявших задания в составе "оркестра W".

В 26 российских городах, как говорится в материале The WSJ, заработали вербовочные пункты для работы в ЧВК "Вагнер", которая также функционирует под названием "Лига". Более того, поиском потенциальных солдат активно занимаются в тюрьмах и СИЗО.

"В Российской Федерации огромная проблема с мотивированными подразделениями. Единственная мотивация, которая остается, — это деньги. У них не осталось никого для штурмов и прорывов, а Вагнер — их единственная боевая единица, которая делает это без лишних вопросов — даже если после каждого налета несет потери в 10–15%", — цитирует издание украинского генерал-майора в отставке Виктора Ягуна.

Более того, власти России больше платят наемникам из "Вагнера", чем солдатам регулярной армии. "Музыканты" ежемесячно получают 350 тысяч рублей (около $5800), и могут рассчитывать на премии от 150 до 700 тысяч рублей в зависимости от сложности выполненной задачи (от $2500 до $11,7 тыс.).

Российские и украинские собеседники подтверждают, что наемники ЧВК "Вагнер" в данный момент возглавляют пехотные подразделения, которым поручают прорывать даже самые укрепленные позиции ВСУ. По словам инсайдеров, "музыканты" сейчас участвуют в наступлении на прифронтовой Бахмут, который является стратегической целью для ВС РФ.

"Они истекают кровью, как и все, падают, как и все, но вы чувствуете уровень их подготовки. Это не обычная российская пехота. Они знают разведку, и это видно по тому, как они ходят и как двигаются. Они также знают, как вызывать артиллерийскую и авиационную поддержку", — рассказал украинский капитан Александр Бунтов, который командовал разведывательным подразделением во время прямого боестолкновения с "вагнеровцами" под Попасной и Лисичанском.

Более того, как утверждают авторы материала, в распоряжении "музыкантов" есть танки, тяжелая артиллерия, средства ПВО, РСЗО и боевая авиация. Для того, чтобы попасть в состав ЧВК "Вагнер", потенциальные солдаты должны быть старше 35 лет. Наемникам необходимо пробегать 1 километр за 240 секунд, а единственными заболеваниями, которые перечеркнут их вступление в компанию, являются ВИЧ и гепатит. Руководство ЧВК готово вербовать даже людей с судимостью, если она не связана с совершением сексуальных преступлений.

Несколькими днями ранее стало известно об уничтожении базы ЧВК "Вагнер" в оккупированной Попасной. Месторасположение наемников, по которому отработала украинская армия, было рассекречено российским военным корреспондентом.

Позже появилась информация о том, что бойцы ВСУ могли ликвидировать около 100 наемников ЧВК "Вагнер" в результате удара по базе в Попасной.