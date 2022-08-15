Удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной: ВСУ могли убить до 100 российских наемников

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай указал, что ВСУ уничтожили "вагнеровцев" из руководящего состава. РСЗО HIMARS могли стрелять по штабу с территории в районе Северска.

Вооруженные силы Украины могли ликвидировать до 100 наемников российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера", ударив по их штабу в Попасной Луганской области. Об этом в эфире единого телемарафона сказал глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

Военный подчеркнул, что это были наемники из руководящего состава. Собственника этой ЧВК Евгения Пригожина, которого в СМИ называют "поваром президента РФ Владимира Путина, не было среди убитых.

[ + – ] Пригожин (справа на фото) и депутат Госдумы Виталий Милонов могли ранее приезжать в Донецкую область Фото: Соцсети

"Недавно мы увидели "бавовну" в Попасной. Пока деталей не будем озвучивать, но, если окажется, что там более 100 "вагнеровцев" погибло — это для нас уже не будет новостью", — отметил он.

Глава Луганской ОВА подтвердил, что среди убитых точно есть его заместители.

"К сожалению, скорее всего, именно по поводу "повара", нас не порадуют. Но его замы – да, и цифра – более 100 (погибших)", – заключил Гайдай.

Удар по базе ЧВК "Вагнера" в Попасной – что известно

Напомним, что вечером 14 августа российский журналист Юрий Котенок сообщил про удар по базе "вагнеровцев" в Попасной. Пропагандист рассказал о точном попадании американскими РСЗО HIMARS.

"Радио Свобода" сообщила, что неделю назад другой российский военкор Сергей Среда публиковал фото с базы "вагнеровцев" в Попасной.

Возможно, украинские военные узнали об этой базе благодаря именно этим снимкам, ведь локация идентична месту, по которому нанесли удар, сказал корреспондент радио.

"Радио Свобода" геолоцировала видео с машиной, в которую грузят раненого в результате удара по базе наемников. Кадры сняты из дома рядом с базой.

[ + – ] Удар мог быть нанесен с контролируемой Украиной территории в районе Северска

После публикации новости об уничтожении базы ЧВК "Вагнера" Среда удалил пост с фотографиями наемников, заметили авторы материала.

"Медуза" после анализа повреждений дома писала об ударе с контролируемой Украиной территории в районе Северска (примерно в 30 километрах от Попасной).

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев считает, что история с уничтожением базы может быть постановкой.

Напомним, что ранее СМИ писали о вербовке в ряды ЧВК "Вагнера" 1,5 тысячи заключенных в 17 российских регионах, чтобы они участвовали в полномасштабной войне против Украины.

Правозащитники утверждали, что Пригожин лично ездил по тюрьмам, чтобы курировать процесс вербовки.

Фокус ранее писал о причастности наемников из ЧВК "Вагнера" к убийству украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.