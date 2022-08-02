След Вагнера. Кто виноват в убийстве украинских военнопленных в Еленовке

После убийства военнопленных в оккупированной Еленовке Донецкой области все чаще слышно, что россияне могут совершать подобные преступления. Во-первых, таким образом РФ заставляет Украину и Запад пойти на переговоры ради, якобы, неповторения трагедии, но на самом деле – ради достижения своих целей. Во-вторых, надеются, что за все подобные тяжкие военные преступления наказание не последует. И, в-третьих, показать внутреннему потребителю – гражданам РФ, что "специальная операция" оправдана.

Еленовка: преступление, которое сняли на видео

Утром 29 июля Украину всколыхнула новость: на оккупированной территории погибли или были убиты более пятидесяти украинских военнослужащих — по предварительной информации, бойцы полка МВД "Азов". Еще семьдесят были травмированы. Судьба около пятидесяти военнослужащих осталась неизвестной – фамилий нет ни в списке раненых, ни в списке погибших. Эту информацию сообщили российские медиа и пророссийские телеграммы-каналы.

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На тот момент уже было известно: трагедия произошла не в одном из шести бараков, в которых содержатся военнопленные и гражданские, а в ангаре на территории так называемой промышленной зоны. Именно туда накануне перевели около двухсот "азовцев", которые ранее содержались в отдельном бараке на территории Еленовской колонии.

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Россияне моментально обвинили Украину в применении американского оружия РСЗО HIMARS. Мол, "прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные, которые начали сотрудничать со следствием". Свидетели происшествия говорят, что они слышали только взрыв, а после него — крики.

Впоследствии на территорию колонии в Еленовке допустили несколько так называемых российских журналистов и фотографа, сотрудничающего с мировым агентством Reuters.

На фото и видео – ангар, в котором когда-то размещалось производство. Внутри не только разнообразное оборудование, но и обгоревшие двухэтажные кровати.

[ + – ] Трагедия в Еленовке – спутниковые снимки

"Никаких обломков на этом видео не заметно. Если бы это было попадание HIMARS, они бы точно были, – говорит Фокусу военный эксперт Михаил Жирохов. – Как не видно и воронки от падения. То, что россияне показали как обломки ракеты от HIMARS – возможно, и обломки, но взятые из другого места – в Запорожской или Херсонской области, на месте реального попадания. Обломки уже начали ржаветь, а такой процесс начинается через несколько дней и даже недель".

[ + – ] Удар по Еленовке – видео Reuters

Эксперт также обращает внимание, что на видео кровати стоят, а не разбросаны.

"Только вмятины от человеческих тел. От HIMARS или "Урагана" такого быть не могло, у них реактивный снаряд для поражения. Если бы он был применен, мы бы увидели не обгоревшие тела, а разорванные. Мы видели последствия попадания "Урагана", например, в очередь за хлебом в Чернигове. К тому же видно, что потом был пожар. После "Урагана" не бывает пожара", — рассуждает эксперт.

Вывод Жирохова: вероятнее всего, люди погибли от применения термобарического оружия. Его обычно используют для разрушения фортификационных сооружений при уличных боях. Стреляют в окно, выжигается все внутри: в течение 10-15 секунд сохраняется очень большая температура – 2500°С.

"Этого недостаточно, чтобы тела сгорели дотла, но чтобы обгорели — вполне. Самая большая температура в эпицентре, а дальше меньше. Думаю, они стреляли в окно, чтобы было максимальное количество погибших", — добавляет Михаил Жирохов.

Расследователи сообщества InformNapalm также подтверждают: россияне могли использовать именно термобарические боеприпасы – РПО-А "Шмель" или МРО-А. Об их применении говорят и в Офисе генерального прокурора.

Пока точно неизвестно, где именно находятся военнопленные, получившие травмы. По источникам Фокуса, их отвезли в несколько больниц Донецка, в частности, в городскую больницу №19 и "больницу Калинина". Большинство получили ожоги, некоторые находятся без сознания.

Ответственные за убийства в Еленовке

По имеющейся информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Михаил Жирохов говорит, что сейчас вопрос не в том, кто был исполнителями, и не в том, насколько жестокими могут быть "вагнеровцы", а в том, что с самого начала РФ задекларировала, что не отпустит бойцов "Азова".

Поэтому Россия пытается всеми способами избежать передачи военнослужащих, притормозить обмен, несмотря на договоренности и гарантии со стороны миссии ООН и Международного комитета Красного креста (МККК), достигнутые в мае – накануне так называемой эвакуации защитников "Азовстали".

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После трагедии в Еленовке есть два варианта: либо под давлением международного сообщества может произойти быстрый обмен раненых, либо процесс будет снова затягиваться на неопределенный срок.

Пока эксперты склоняются ко второму – после Еленовки процесс обмена будет приостановлен. Не случайно к пленникам и на место трагедии не допускают представителей МККК.

Что касается контроля над колонией, то он суров. Его осуществляют не местные коллаборанты – "днровцы" несут охрану по внешнему кольцу, а непосредственно на месте — представители Российской Федеральной службы исполнения наказаний, среди которых все время происходит ротация.

Между тем важно отметить, что замысел определенных действий с участием "азовцев" на территории колонии в Еленовке, очевидно, у россиян был. Поскольку с мая бойцов содержали в одном, изолированном от других бараке, а за несколько дней до убийства неожиданно перевели в ангар с гораздо худшими условиями – помещение, которое никак не обустроено для содержания людей – там нет воды, туалета. Поэтому мы можем говорить, что этих 193 людей хотели на время отделить от остальных.

Ответственность РФ: от изоляции до санкций

"Произошла целенаправленная казнь военнопленных", – убежден Александр Мусиенко, руководитель центра военно-правовых исследований. По его мнению, российское военное и военно-политическое руководство не смогло простить украинским защитникам Мариуполя успешную оборону города, нанесение человеческих потерь и ущерба.

"Оборона "Азовстали" стала одним из символов этой войны. Думаю, это была целенаправленная месть. Конечно, в нарушение всех норм международного права. Это ужасное преступление", — говорит Мусиенко.

"Лучшим ответом на него должно быть продолжение борьбы, отражение российской агрессии, нанесение непоправимых потерь, взаимодействие с Западом, чтобы получать больше высокоточного оружия, – продолжает эксперт. – И, конечно, Украина должна приложить максимум усилий, чтобы привлечь Россию к ответственности на международном уровне. И очевидно, что это можно сделать через признание России государством, совершающим геноцид украинского народа, на международном уровне. И такой проект есть в сенате США — о признании России государством — спонсором терроризма".

[ + – ] Барак, где содержали пленных в Еленовке Фото: AP

Это важно, во-первых, с политической точки зрения – продолжение изоляции России и путинского режима.

"Если имеет место геноцид против народа, то государства-участники, подписанты Конвенции о предотвращении геноцида могут принимать любые меры, чтобы предупреждать и предотвращать подобное. То есть, каждое из государств имеет право принимать решения о том, какую помощь оказывать. Кто-то будет действовать через увеличение финансовой поддержки или введение дополнительных экономических санкций — добавляет Мусиенко. — Во-вторых, важны санкции против государства, признаваемого государством-террористом. Надо четко очертить, что Путин ведет войну, совершает террористические акты, и поэтому его следует приравнять к группировке, с которой не может быть дел и договоренностей, экономических связей".

Конечно, преступление в Еленовке должно быть расследовано должным образом, а виновные должны понести наказание. Но надеяться, что такое больше не повторится, не стоит. Многие обращают внимание, что ранее РФ не прибегала к массовым убийствам военнопленных. Но раньше РФ и не запускала сотни крылатых ракет и не сбрасывала авиабомбы по гражданским объектам.

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"Россия и россияне чувствуют безнаказанность, ведь ни в мире, ни в самой России никого к ответственности еще не привлекли. И важно, что в России нет осуждения подобных действий. А это значит, что россияне сознательно идут на такие шаги. И в русском общество сеют ненависть к Украине и всему украинскому, и эта ненависть должна давать какие-то результаты для поддержания этой ненависти, чтобы удовлетворять внутриполитический запрос в России. Они используют такие истории, как убийство азовцев, как элемент внутренней политики", — убежден эксперт.

Поэтому история с пленными "азовцами" лучше всего подходит для этого "внутреннего рынка".

"Азов" Россию очень раздражает. Внутри страны россиянам трудно было бы объяснить почему "азовцев" (а читаем: "нацистов"), против которых они и борются, должны отдать на обмен.

"Азов" годами демонизировали, его называли максимальным злом, с которым они сражаются. Это те "нацики", которых они хотят денонсировать. Убежден, что в России планируют организовать "Нюрберг-2", — добавляет и Михаил Жирохов.