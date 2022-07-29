РосСМИ показали выживших в результате взрыва в Еленовке украинских бойцов (видео)

Украинских военных, которые провели несколько месяцев в плену и получили травмы при взрыве в бараке колонии, пропагандисты пытаются убедить в том, что удар нанесли ВСУ.

Один из российских телеканалов опубликовал видео из больницы, на котором — выжившие во время взрыва в колонии в Еленовке украинские военнопленные. С ними общается неизвестный человек (камера не показывает лица мужчины) и задает провокационные вопросы.

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Всего на видео попало трое пленных украинских военных.

Первый мужчина лежит на больничной койке в помещении, которое напоминает реанимацию. Так как на заднем фоне слышны звуки медицинской аппаратуры, которую используют для мониторинга состояния тяжелых больных. Пленному, вероятно, до этого давали дышать кислородом, так как на лице военного — характерная медицинская трубка, которую используют для этой процедуры.

На вопрос о состоянии здоровья он отвечает, что чувствует себя отлично.

Второй мужчина лежит под капельницей. На голове у украинского военного — нарисованная зеленкой единица. Мужчина за кадром пытается убедить его, что ночью по баракам колонии ударили РСЗО HIMARS. Украинский военный еще раз переспрашивает название установки и пожимает плечами в характерном жесте сомнения и недоверия. Он более-менее включается в диалог только тогда, когда речь заходит о погибших. Ему озвучивают цифру в 53 погибших украинских пленных.

Третий пленный — это украинский военный с черепно-мозговой травмой. На голову ему уже наложили бинты и повязки. Вместо подушки он лежит на одноразовой медицинской пеленке. Но на постели все равно видны кровавые пятна. Ему трудно разговаривать. На вопрос мужчины за кадром о самочувствии украинский военный отвечает: "Пока не очень".

Что случилось в Еленовке

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 пгт. Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные. По данным россиян, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик "ДНР" или российский военный, осуществлявший охрану помещения, согласно комментариям российской стороны в результате взрыва не пострадал. После взрыва Россия обвинила Украину в обстреле исправительной колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Напомним, силовики Украины выступили с совместным заявлением из-за массового убийства украинских пленных в Еленовке. Служба безопасности, ВСУ и разведка требуют от ООН и Международного комитета Красного Креста, которые выступили гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, отреагировать на террористический акт россиян в еленовской колонии.

Несколькими часами ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил о том, что по его инсайдерской информации ракетного удара по исправительной колонии в Еленовке, где погибли несколько десятком украинских пленных военных, не было. По его информации, на спутниковых снимках отображается внезапный высокотемпературный очаг. При этом какие-либо следы ракетных обстрелов отсутствуют.