РосЗМІ показали українських бійців, які вижили в результаті вибуху в Оленівці (відео)

Українських військових, які провели кілька місяців у полоні та отримали травми під час вибуху в бараку колонії, пропагандисти намагаються переконати в тому, що удар завдали ЗСУ.

Один із російських телеканалів опублікував відео з лікарні, на якому українські військовополонені, які вижили під час вибуху в колонії в Оленівці. З ними спілкується невідома людина (камера не показує обличчя чоловіка) і ставить провокаційні питання.

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Загалом на відео потрапило троє полонених українських військових.

Перший чоловік лежить на лікарняному ліжку у приміщенні, яке нагадує реанімацію. Тому що на задньому фоні чути звуки медичної апаратури, яку використовують для моніторингу стану тяжких хворих. Полоненому, мабуть, раніше давали дихати киснем, оскільки на обличчі військового — характерна медична трубка, яку використовують для цієї процедури.

На питання про стан здоров'я він відповідає, що почувається добре.

Другий чоловік лежить під крапельницею. На голові в українського військового намальована зеленкою одиниця. Чоловік за кадром намагається переконати його, що вночі по баракам колонії вдарили РСЗВ HIMARS. Український військовий ще раз перепитує назву установки та знизує плечима у характерному жесті сумніву та недовіри. Він більш-менш входить у діалог лише тоді, коли йдеться про загиблих. Йому озвучують цифру 53 загиблих українських полонених.

Третій полонений — це український військовий із черепно-мозковою травмою. На голову йому вже наклали бинти та пов'язки. Замість подушки він лежить на одноразовій медичній пелюшці. Але на ліжку все одно видно криваві плями. Йому важко розмовляти. На запитання чоловіка за кадром про самопочуття український військовий відповідає: "Поки що не дуже".

Що трапилося в Оленівці

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії №210 смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. В результаті було знищено будівлю, в якій утримувалися українські військовополонені. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Жоден працівник колонії, бойовик "ДНР" чи російський військовий, який здійснював охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони внаслідок вибуху не постраждав. Після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі виправної колонії з використанням американської зброї та вбивства українських військових.

Нагадаємо, силовики України виступили із спільною заявою через масове вбивство українських полонених у Оленівці. Служба безпеки, ЗСУ та розвідка вимагають від ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступили гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, відреагувати на терористичний акт росіян в Оленівській колонії.

Декількома годинами раніше український журналіст Андрій Цаплієнко заявив про те, що за його інсайдерською інформацією ракетного удару по виправній колонії в Оленівці, де загинули кілька десятків українських полонених військових, не було. За його інформацією, на супутникових знімках відображається раптове високотемпературне вогнище. При цьому сліди ракетних обстрілів відсутні.