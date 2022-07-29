Ракетних ударів по Оленівці не було, — ЗМІ

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, на супутникових знімках відображається раптове високотемпературне вогнище. Водночас якісь сліди ракетних обстрілів відсутні.

Український журналіст Андрій Цаплієнко заявив про те, що за його інсайдерською інформацією ракетного удару по виправній колонії в Оленівці, де загинули кілька десятків українських полонених військових, не було. Про це журналіст написав у своєму телеграм-каналі.

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"Я прошу це обов'язково взяти до уваги. Особливо моїх іноземних колег. Ось що мені повідомило моє джерело, яке має доступ до американських супутникових даних. І яке я не розкрию за будь-яких умов", — написав Цаплієнко.

За його словами, жодних ракетних треків по Оленівці не було. На супутникових записах — просто раптове високотемпературне вогнище. Жодних слідів ракетних (або будь-яких інших) обстрілів не було.

"Прошу моїх колег зі США звернутися з відповідними запитами до офіційних структур Сполучених Штатів. Щоправда, наша головна зброя", — резюмував журналіст.

Що сталося в Оленівці

29 липня Міноборони РФ повідомило про обстріл СІЗО в Оленівці, на території якого утримували українських військовополонених. Відомство Росії стверджувало, що по території установи було завдано ракетного удару підрозділами ЗСУ із застосуванням РСЗВ HIMARS.

Генштаб ЗСУ спростував заяву Міноборони РФ і заявив, що удар по колонії в Оленівці був здійснений російськими військами з метою дискредитації української армії. Обстріл установи з військовополоненими громадянами України, на думку штабу, є спробою приховати масові тортури та воєнні злочини.

Обстріл колонії в Оленівці в Офісі президента України також назвали свідомою провокацією ЗС РФ, яка була здійснена для дискредитації Києва та зриву домовленостей щодо обміну військовополоненими. Радник голови ОП Михайло Подоляк також попередив, що Росія незабаром може організувати подібні теракти на українських територіях.

Нагадаємо, СБУ опублікувала аудіоперехоплення розмов бойовиків про обстріл Оленівки. Епіцентр вибуху був усередині будівлі, а самі окупанти визнають, що територію установи українські військовослужбовці не обстрілювали.

Тим часом, радник голови ОПУ Олексій Арестович заявив, що висновки фахівців вказують на те, що на момент початку пожежі в колонії в Оленівці українські військовополонені вже були мертві. Він вважає, що вибух в Оленівці схожий на спробу приховати сліди злочину.