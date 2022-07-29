Вибух в Оленівці схожий на спробу приховати сліди злочину, — Арестович

Радник голови ОП заявив, що висновки фахівців вказують на те, що на момент початку пожежі українські військовополонені вже були мертвими.

Проаналізувавши російське відео з колонії окупованої Оленівки, де вночі 29 липня стався вибух, фахівці-піротехніки дійшли висновку, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу. Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

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[ + – ] Українські офіційні особи вважають, що бойовики та росіяни вирішили приховати сліди воєнних злочинів

"Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі, — зазначив Арестович. — Одна з головних ознак — люди в будівлі не розкидані як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі.

Навіщо було потрібне вбивство військовополонених?

На думку радника голови ОП, цією моторошною акцією росіяни мають на меті роздратувати українців, щоб спробувати вирішити відразу кілька завдань:

приховати докази тортур і вбивств у колонії;

спрямувати гнів родичів і тих, хто співчуває "Азову", проти влади України ("сволоти, витягніть наших хлопців! Їх там убивають!");

фізично знищити частину полонених;

дискредитувати всю Україну як суспільство, яке розстрілює своїх же полонених;

дискредитувати системи HIMARS і вимагати поставити їх під контроль (під час або в процесі розслідування);

відволікти від відео з відрізанням російськими військовими геніталій українському полоненому, яке почало широко поширюватися.

29 липня Міноборони РФ заявило, що внаслідок удару по бараках, нібито зробленого за допомогою РСЗВ HIMARS, в Оленівці загинуло щонайменше 40 українців, ще 75 поранено. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко назвав ці звинувачення "черговою брехнею". Він вважає, що так росіяни та бойовики ДНР можуть знищувати докази своїх воєнних злочинів. Такої ж думки дотримуються й у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, за свідченнями очевидців, у Волноваському районі Донецької області в Оленівській виправній колонії №120 утримують від 2,5 до 3 тис. осіб.