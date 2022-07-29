Взрыв в Еленовке похож на попытку скрыть следы преступления, — Арестович

Советник главы ОП заявил, что выводы специалистов указывают на то, что на момент начала пожара украинские военнопленные уже были мертвы.

Проанализировав российское видео из колонии оккупированной Еленовки, где ночью 29 июля произошел взрыв, специалисты-пиротехники пришли к выводу, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

[ + – ] Украинские официальные лица считают, что боевики и россияне решили скрыть следы военных преступлений

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании, — отметил Арестович. — Один из главных признаков — люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара".

Зачем было нужно убийство военнопленных?

По мнению советника главы ОП, этой жуткой акцией россияне преследуют цель разозлить украинцев, чтобы попытаться решить сразу несколько задач:

скрыть доказательства пыток и убийств в колонии;

направить гнев родственников и сочувствующих "Азову" против властей Украины ("сволочи, вытащите наших ребят! Их там убивают!";

физически уничтожить часть пленных;

дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных;

дискредитировать системы HIMARS и потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования);

отвлечь от видео с отрезанием российскими военными гениталий украинскому пленному, которое начало широко распространяться.

29 июля Минобороны РФ заявило, что в результате удара по баракам, якобы произведенного с помощью РСЗО HIMARS, в Еленовке погибло не менее 40 украинцев, еще 75 ранены. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал эти обвинения "очередной российской ложью". Он считает, что таким образом россияне и боевики "ДНР" могут уничтожать доказательства своих военных преступлений. Такого же мнения придерживаются и в Генштабе ВСУ.

Напомним, по свидетельствам очевидцев, в Волновахском районе Донецкой области в Еленовской исправительной колонии №120 удерживают от 2,5 до 3 тыс. человек.