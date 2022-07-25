В колонии в Еленовке удерживают около 2,5 тысяч пленных, — свидетель

С начала полномасштабной агрессии РФ 24 февраля россияне взяли в заложники тысячи граждан Украины — военных и гражданских. Некоторых из них они вывезли на территорию РФ, но большинство удерживается на оккупированных территориях, в частности Донецкой области. Одно из самых известных мест удержания — Еленовская исправительная колония №120 в Волновахском районе Донецкой области.

"Отношение там было максимально жесткое. К тебе относятся, как к отбросам. То есть чувствуешь себя ужасно", — рассказывает в комментарии Фокусу для материала "Бьют и убивают. В каких условиях содержат пленных украинцев на оккупированных территориях" волонтер из Днепра Игорь Талалай. Он был задержан 19 марта вблизи Мангуша при выезде из Мариуполя. Ему удалось освободится и выехать на подконтрольную территорию Украины только в июне.

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Сначала его поместили в дисциплинарный изолятор. "Проверяют, есть ли татуировки, какие, — говорит волонтер. — Спрашивают, чем занимался, откуда синяки. Говоришь — упал. Не будешь же рассказывать в колонии, что тебя избили накануне в отделе по борьбе с организованной преступностью. Писали: здоров. В камере было 28 человек, спали уже на матрасах. Их на всех не хватало. Кто-то лежал на столе, кто-то на скамейке. Три дня нас кормили макаронами: утром, днем и вечером. Порция могла поместиться в ладони. Давали чай. Иногда забывали покормить".

Он рассказывает, что большинство людей, которые находились рядом — это временные задержанные, которых оставляли для так называемого административного ареста — от десяти до 60 суток. Много было местных — из Мангуша и Мариуполя. Все те, кого задержали уже после 24 февраля.

Игорь Талалай провел в колонии два месяца. Его переводили из барака в барак. 22 апреля его вывозили — думал освободят, но вернули назад.

"На тот момент в колонии уже было от 2,5 до трех тысяч людей. Это гораздо больше, чем она могла вместить. Думаю, так там и сейчас — обменов нет, а новых людей задерживают. Когда возвращали — был жесткий прием. Ноги развели, руки выкрутили, поставили к стене. Можно было получить удары в печень или ребра. Потом бросили в камеру для шестерых в дисциплинарном изоляторе. Там было 49 людей. То есть можно было сесть на пол, подтянуть колени – вот и все твое пространство".