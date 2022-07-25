У колонії в Оленівці утримують близько 2,5 тисячі полонених, — свідок

Із початку повномасштабної агресії РФ 24 лютого росіяни взяли в заручники тисячі громадян України — військових і цивільних. Декого з них вони вивезли на територію РФ, але більшість утримується на окупованих територіях, зокрема Донецької області. Одне з найвідоміших місць утримання — Оленівська виправна колонія №120 у Волноваському районі Донецької області.

"Ставлення там було максимально жорстке. До тебе ставляться, як до покидьків. Тобто почуваєшся жахливо", — розповідає в коментарі Фокусу.для матеріалу "Б'ють ц вбивають. У яких умовах утримують полонених українців на окупованих територіях" волонтер із Дніпра Ігор Талалай. Його було затримано 19 березня поблизу Мангуша під час виїзду з Маріуполя. Йому вдалося звільнитися та виїхати на підконтрольну територію України лише в червні.

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Спочатку його помістили в дисциплінарний ізолятор. "Перевіряють, чи є татуювання, які, — каже волонтер. — Запитують, чим займався, звідки синці. Кажеш — упав. Не будеш розповідати в колонії, що тебе побили напередодні у відділі боротьби з організованою злочинністю. Писали: здоровий. У камері було 28 людей, спали вже на матрацах, їх на всіх не вистачало, хтось лежав на столі, хтось на лавці, три дні нас годували макаронами: вранці, вдень і ввечері, порція могла поміститися в долоні. Іноді забували нагодувати".

Він розповідає, що більшість людей, які були поруч, — це тимчасові затримані, яких залишали для так званого адміністративного арешту — від 10 до 60 діб. Багато було місцевих — із Мангуша та Маріуполя. Усі ті, кого затримали вже після 24 лютого.

Ігор Талалай провів у колонії два місяці. Його переводили з барака до барака. 22 квітня його вивозили — думав, звільнять, але повернули назад.

"На той момент у колонії вже було від 2,5 до трьох тисяч людей. Це набагато більше, ніж вона могла вмістити. Думаю, так там і зараз — обмінів немає, а нових людей затримують. Коли повертали, був жорсткий прийом. Ноги розвели, руки викрутили, поставили до стіни. Можна було отримати удари в печінку чи ребра. Потім кинули в камеру для шістьох у дисциплінарному ізоляторі. Там було 49 людей. Тобто можна було сісти на підлогу, підтягти коліна — ось і весь твій простір”.