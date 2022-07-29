Преступление в Еленовке. Как россияне могли убить несколько десятков пленных "азовцев"

193 пленных – вероятно, именно столько людей было в ангаре на территории колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области до того, как вечером 28 июля там прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли военнопленные, которых задержала Россия. По предварительным данным – бойцы полка "Азов". Российская сторона говорит о более чем пятидесяти погибших и сотнях травмированных.

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"За несколько дней до того в барак намеренно перевели часть пленных"

Колония в Еленовке – это исправительное учреждение №120 Волновахского района Донецкой области. В ней одновременно могут содержаться около тысячи человек. По информации правозащитной организации Медийная инициатива за права человека, задержанные (а это военнопленные, в частности, военнослужащие 36-й бригады морской пехоты, бойцы полка "Азов", пограничники из Мариуполя, а также гражданские лица, которые не смогли пройти фильтрационные мероприятия) преимущественно находятся в двухэтажных бараках, расположенных рядом друг с другом. Таких всего шесть: пять мужских и напротив — один женский. Также на территории колонии есть дисциплинарный изолятор, столовая, церковь, клуб, административные здания.

В каждом из бараков может находиться около 150 человек. Возле барака есть территория, на которую удерживаемые могут выходить.

Но, по словам опрошенного организацией свидетеля, ни одна из известных ему построек не похоже на ту, которую показали на видео россияне. "Я могу только сказать, что забор на одном из кадров на видео похож на тот, что был в Еленовке", – уточняет бывший заключенный.

[ + – ] Колония в Еленовке: вид с воздуха

На Гуглкарте видно, что территория колонии в Еленовке разделена на две условные части. Слева – это как раз та, где расположены бараки и администрация, справа – неиспользовавшиеся здания.

Источники Фокуса говорят, что за несколько дней до 28 июля на территории колонии переместили около двухсот бойцов полка "Азов". Эту же информацию подтверждают источники журналистов "Украинской правды" в Главном управлении разведки Минобороны: "Их действительно разместили не в одном из описанных бараков, а в отдельном — на территории промзоны. Раньше там никого не держали".

"Когда я находился в Еленовке, а это речь про апрель-май, то водили на мусорку — это территория напротив самого длинного здания. На тот момент там никого я не видел. Думаю, там никого и не содержали. Бараки, в которых были мы — капитальные сооружения, а если посмотреть на видео из Еленовки, которое сейчас обнародовано, то можно увидеть не только дыру в крыше, но и шифер – то есть, крыши фактически не было", – говорит бывший узник Еленовки Фокусу.

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Также он знает из своих источников, что в здание на "промке" действительно за несколько дней до взрыва намеренно перевели часть пленных.

Позже в Телеграм-каналах россиян было опубликовано еще одно видео. На нем – здание белого цвета с окнами под крышей и синими воротами, на которых указано, вероятное количество пленных – 193 человека, внутри – изломанные двухэтажные нары и обгоревшие тела.

[ + – ] Видео из Еленовки: изломанные нары и обгоревшие тела

"Мы думаем это не был обстрел, тогда был бы слышен звук"

Сейчас невозможно точно определить обстоятельства возникшего пожара. И российская сторона, и украинская говорят о вероятном артобстреле.

Минобороны РФ утверждает, что "удар по Еленовке нанесли украинские военные из РСЗО HIMARS": "Прицельно били по баракам, где содержатся пленные украинские военные, которые начали сотрудничать со следствием".

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины говорят, что украинские военные ракетные и артиллерийские удары по району населенного пункта Еленовка не наносили, это российская армия совершила "прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения".

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К тому же время от времени становится известно, что россияне с целью провокаций сами обстреливают оккупированные территории Донецкой области, а затем пытаются обвинить Украину. Так было в июне, когда россияне заявили об обстреле роддома в Донецке. Свидетельства с места событий даже от российских журналистов наталкивают на мысль, что эти обстрелы совершили не ВСУ, а сами россияне. К тому же свидетели, находившиеся на тот момент возле корпуса и больницы, говорят, что паники не было.

Правозащитники предполагают, что это был не артобстрел, а сработала взрывчатка, поскольку есть свидетели, которые говорят, что накануне удара не было слышно посторонних звуков.

Также сложно говорить о возможных причинах. В украинском Генштабе отмечают, что "российские захватчики преследовали по меньшей мере две цели — обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки пленных и расстрелы, совершенные там по приказу оккупационной администрации и командования ВС РФ".

Координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова считает, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками".

"Сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий. Сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области, переполненной нашими военнопленными и заложниками, – говорит Решетилова. – Обычно Россия качает тему пленных перед важными событиями на фронте или переговорами.Таким образом она повышает ставки, зная, что для украинского общества этот вопрос чрезвычайно чувствительный".

"Запрещено отправлять военнопленных в зону, близкую к району боевых действий"

"Как бы то ни было, обстрел, срабатывание взрывного устройства или другие причины, пока есть основания говорить о грубом нарушении законов и Российской Федерацией и подозревать совершение военных преступлений", — говорит Андрей Яковлев, адвокат объединения "Амбрелла".

Юрист обращает внимание на три момента обстрела Еленовки

Во-первых, несмотря на то, что гибель военнопленных произошла на оккупированной территории, ответственной стороной за безопасность содержания украинских военнопленных выступает Российская Федерация, поскольку это она осуществляет полный контроль над оккупированными ею украинскими территориями Донецкой области.

Во-вторых, Женевская конвенция об обращении с военнопленными защищает военнопленных и вменяет ряд обязанностей удерживающему военнопленных государству. Так, статья 23 запрещает отправку военнопленного в район, где ему грозил бы огонь из зоны боевых действий, военнопленные должны иметь укрытие от опасностей войны. Государства, которые содержат пленных, должны сообщать другой стороне вооруженного конфликта информацию о географическом положении лагерей для военнопленных.

"Указанные обязанности Российская Федерация не выполнила и поэтому она несет ответственность за погибших пленных, даже если в дальнейшем не будет доказано, что именно подконтрольные ей военные подразделения или другие силы причастны к убийству военнопленных", — добавляет юрист.

В-третьих. Если будут подтверждены обстоятельства, о которых говорят в СМИ, и доказано умышленное убийство военнопленных, то, по меньшей мере, такие деяния должны быть квалифицированы как грубое нарушение законов и обычаев войны и, соответственно, представляют собой военные преступления.

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