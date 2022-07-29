"Скрыть пытки и расстрелы": удар по СИЗО в оккупированной Еленовке был нанесен ВС РФ, — ВСУ

В СИЗО находилась часть пленных бойцов полка "Азов", они были убиты. В Генштабе заявили, что удар по исправительной структуре был нанесен россиянами целенаправленно.

В Вооруженных силах Украины отрицают заявления российских оккупантов о якобы ударе по СИЗО в оккупированной Еленовке Донецкой области. Об этом сообщается в официальном комментарии Генштаба ВСУ.

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"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию наносят исключительно точных ударов только по военным российским объектам", — сказано в сообщении.

По информации ведомства, обстрел исправительной структуры целенаправленно производился российскими войсками. Там, в частности, находились украинские военнопленные.

Цель россиян — обвинить Украину в совершении военных преступлений, которые ВСУ не совершали. Кроме того, РФ пытается скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершенные оккупантами.

В Генштабе добавили, что последствия обстрелов по СИЗО уточняются.

Что говорит СтратКом ВСУ?

В центре стратегического командования ВСУ также отрицают удары по колонии в Еленовке с помощью РСЗО М142 HIMARS.

"Прежде всего — каждый выстрел М142 HIMARS четко фиксируется, от времени пуска, до локации попадания… Очевидно, что орки попытались скрыть преступления против пленных, которые они творили все это время. Издевательства, пытки, убийства. Чтобы замести следы и был нанесен удар по колонии", — считают в ведомстве.

В командовании отметили, что в ближайшее время в Херсонской области у ВСУ мог бы появится масштабный обменный фонд с россиянами, но теперь он может и не состоятся.

"А еще добавить сюда недавнее видео пыток над нашим пленным и уже шансы выжить всем тем оркам, которые рано или поздно попадут в Херсонский котел, существенно уменьшились", — добавили в ВСУ.

Россияне убили бойцов "Азова"

Первый командир полка "Азов" и полковник НГУ Андрей Билецкий заявил, что россияне этой ночью убили часть пленных бойцов полка "Азов" в Еленовке. Военнопленные были отведены в отдельное здание, а перед этим россияне сняли пропагандистский фильм про "Азовсталь".

"Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны", — сказал Билецкий.

Он заявил, что уже ведется поиск исполнителей этого приказа и информации о жертвах атак.

Напомним, утром 29 июля в России заявили, что ВСУ якобы ударили по СИЗО в Еленовке с помощью РСЗО HIMARS, где находились украинские военнопленные, в частности бойцы "Азова". Оккупанты утверждают, что погибло не менее 53 украинцев, еще 75 ранены.

25 июля Фокус писал, что в колонии в Еленовке удерживают около 2,5 тысячи пленных. Очевидцы рассказали, что удерживаемых военных и гражданских бьют и убивают.

28 июля Фокус рассказывал, в каких условиях пребывают российские военнопленные в Украине. Оккупантов кормят 3 раза в день, у них есть доступ к спортивной площадке, а на их удержание тратят 3 тыс. грн в месяц.