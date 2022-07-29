"Приховати тортури та розстріли": удару по СІЗО в окупованій Оленівці було завдано ЗС РФ, — ЗСУ

У СІЗО була частина полонених бійців полку "Азов", вони були вбиті. У Генштабі заявили, що удар по виправній структурі був завданий росіянами цілеспрямовано.

У Збройних силах України заперечують заяви російських окупантів про нібито удар по СІЗО в окупованій Оленівці Донецької області. Про це повідомляється в офіційному коментарі Генштабу ЗСУ.

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"Ракетні війська та артилерія ЗС України завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї завдають виключно точних ударів тільки по військових російських об'єктах", — сказано в повідомленні.

За інформацією відомства, обстріл виправної структури цілеспрямовано здійснювався російськими військами. Там, зокрема, були українські військовополонені.

Мета росіян — звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів, які ЗСУ не вчиняли. Крім того, РФ намагається приховати тортури над полоненими та розстріли, здійснені окупантами.

У Генштабі додали, що наслідки обстрілів із СІЗО уточнюються.

Що говорить СтратКом ЗСУ?

У центрі стратегічного командування ЗСУ також заперечують удари по колонії в Оленівці за допомогою РСЗВ М142 HIMARS.

"Передусім — кожен постріл М142 HIMARS чітко фіксується, від часу пуску, до локації влучення... Очевидно, що орки спробували приховати злочини проти полонених, які вони творили весь цей час. Знущання, тортури, вбивства. Щоб замести сліди й було завдано удару по колонії", — вважають у відомстві.

У командуванні зазначили, що найближчим часом у Херсонській області у ЗСУ міг би з'явитися масштабний обмінний фонд із росіянами, але тепер він може й не відбутися.

"А ще додати сюди нещодавнє відео тортур над нашим полоненим і вже шанси вижити всім тим оркам, які рано чи пізно потраплять у Херсонський казан, суттєво зменшилися", — додали в ЗСУ.

Росіяни вбили бійців "Азова"

Перший командир полку "Азов" та полковник НГУ Андрій Білецький заявив, що росіяни цієї ночі вбили частину полонених бійців полку "Азов" в Оленівці. Військовополонених відвели в окрему будівлю, а перед цим росіяни зняли пропагандистський фільм про "Азовсталь".

"Уже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим паче дотримання Женевських конвенцій, правил, законів і звичаїв війни", — сказав Білецький.

Він заявив, що вже ведеться пошук виконавців цього наказу та інформації про жертв атак.

Нагадаємо, вранці 29 липня в Росії заявили, що ЗСУ нібито вдарили по СІЗО в Оленівці за допомогою РСЗВ HIMARS, де перебували українські військовополонені, зокрема бійці "Азова". Окупанти стверджують, що загинуло щонайменше 53 українці, ще 75 поранено.

25 липня Фокус писав, що в колонії в Оленівці утримують приблизно 2,5 тисячі полонених. Очевидці розповіли, що військових і цивільних, які утримуються, б'ють і вбивають.

28 липня Фокус розповідав, за яких умов перебувають російські військовополонені в Україні. Окупантів годують 3 рази на день, мають доступ до спортивного майданчика, а на їх утримання витрачають 3 тис. грн на місяць.