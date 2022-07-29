Обстрел Еленовки. Кто это сделал и как отомстить

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Обстрел Еленовки был. Генштаб ВСУ подтвердили этот факт. В том, кто это сделал, не может быть ни малейших сомнений — это русские. Если погибшие там — наши ребята, то мы должны требовать выдачи останков. И должны давить так, чтобы все понимали, что мы не слезем. И если это представляется возможным (неизвестно, какие там повреждения) — проводить экспертизы. Скорее всего, этих людей предварительно пытали. Также мы должны требовать передачи нам раненных, если это наши ребята. Без дополнительных условий и обменов.

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Ни один корабль с ворованным у нас зерном не должен восприниматься, как нормальный объект. Мы должны делать все, чтобы это зерно не было продано, и ломать России все ее схемы. Будет тяжело, но это наш долг. Отомстим. На всех возможных фронтах отомстим.

Но если вы пишете публично про "в плен больше не брать, Женевские конвенции не соблюдать" — вы делаете большую глупость. И большую услугу русским.

По поводу наказания палачам (а это палачи, а не солдаты и офицеры), компетентные люди разберутся и без вас. И разберутся как надо. А крики в соцсетях и в телевизоре — это хороший фон для продуцирования фейков о действиях нашей стороны. Не понимать этого в сегодняшних условиях — преступная (и я подчеркиваю это слово — преступная!) глупость.

Наши военные — не палачи и никогда ими не будут. Мы ведь не русские. Не можете не кричать — пойдите покричите на улице и подышите глубоко. Все пользы больше.

А вот к кому у меня есть вопрос в контексте случившегося сегодня — так это к МККК. Как успехи по гарантиям безопасности пленных? И нах*ра вы такие красивые нужны, если по итогу получается вот так.

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