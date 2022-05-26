Подлые игры. Как Италия пытается замять войну в Украине

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Итак, план Италии, переданный генсеку ООН Антонио Гутерришу. Вот, что о известно о его ключевых пунктах.

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Демилитаризация линии разграничения под наблюдением представителей ООН

На что похоже? На многолетние попытки играть в то, что от всего нас спасут миротворцы ООН. Только я обязана напомнить, что режим прекращения огня на линии разграничения у нас не работал все 8 лет, а теперь работать и подавно не будет в полной мере. Потому что огонь за линии разграничения давным-давно вышел. И миротворцы ООН при таких раскладах просто становятся целью. Без реальных возможностей что-либо сделать по факту. В случае чего их сметут и будет такое же "ой" уважаемого мирового сообщества, как было со Сребреницей.

Переговоры о статусе Украины должны предполагать присоединение к Евросоюзу, но отказ от членства в НАТО

Ну, тут понятно без моих комментариев, правда? Уже всему миру понятно, что рабочий инструмент обеспечения безопасности есть только один — это членство государства в НАТО. Это понятно и украинскому обществу, активная часть которого никакого отказа от НАТО не примет.

Двусторонний договор между Киевом и Москвой по Донбассу и Крыму

Авторы плана называют Крым и Донбасс "спорными территориями", по данным Ла Република. Они, по их версии, получат полную автономию с правом самостоятельного обеспечения собственной безопасности, однако суверенитет над ними будет у Украины.

Отвечаю: спорных территорий у нас нет. Мир не знает никакой Украины, кроме как в границах от 1991 года, и для мира тут ничего не изменилось.

Неуважаемым авторам плана могу предложить отдать что-то свое, если им неймется. Ну, например, я могу объявить ваше имущество "спорным". Отдавайте. Ох, пардон, позволяйте "самостоятельно обеспечивать свою безопасность". А насчет особого статуса — да, он действительно будет особый. И действовать после деоккупации на этих территориях будет обязан особый правовой режим. Нам незаконно захваченное имущество возвращать, с коллаборантами разбираться. И все это — можете не сомневаться — будет сделано. Слишком много крови пролито уже, чтобы иметь роскошь этого не делать.

Следующий шаг — заключение многостороннего соглашения о мире и безопасности в Европе, в нем будут рассмотрены вопросы контроля над вооружениями и разоружением, меры для укрепления доверия и предотвращения конфликтов

Нет, друзья мои. Давайте с существующими конструкциями разберемся для начала — с ООН, например, и ее Совбезом, а также соблюдением Устава ООН. А потом будем рассказывать о том, как нам всем срочно нужно что-то новое, потому что старое не работает. Старое сначала чинят. На треснутом фундаменте не строят.

В целом мы видим набор безответственных утверждений, через который красной нитью проходит мысль "давайте не будем искать правых и виноватых, давайте просто как-то замнем и сделаем новое". Но без работы над ошибками не бывает их понимания и не может быть правильных выводов. Априори.

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