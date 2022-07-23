UA
UA
Разделы
Материалы
Мнения Экспорт зерна из Украины: переговоры в Турции

Читайте между строк. О чем на самом деле договорились Украина, Россия, Турция и ООН

"Формально договоренности Украины с Россией не случилось — это главное. Вследствие этого возможности России по продавливанию идеи того, что она договороспособна, сильно сужены. При этом Россия наверняка будет педалировать тему подписания рамочного решения". Мнение.

Мария Кучеренко
Мария Кучеренко
Политический аналитик
871
Гуттериш, Эрдоган, ООН, Турция, Росси, Украина
Фото: Скриншот | Украина, РФ, Турция и ООН подписали договор об эксопорте зерна и разблокировке портов

По договору о разблокировании портов. Во-первых, я обязана отдать должное послу Андрею Сибиге. Он поступил грамотно, опубликовав текст соглашения. Я думала, что мы будем заниматься гаданиями еще сутки, пока нам не выдадут текст. Слушать эти "не читал, но осуждаю" было уже просто невозможно. Коммуникации стали чуть грамотнее, это очень радует.

Во-вторых, строго по тексту есть несколько важных моментов, которые нужно зафиксировать.

Позиция первая

Сторонами данной инициативы являются Украина, РФ, Турция и ООН. Это фиксируется в самом начале содержательной части документа. Но, по словам Подоляка, подписанных документов два. Один — Украина, Турция и ООН, второй — Россия, Турция, ООН.

Подобную штуку проворачивал Данилыч в рамках ТКГ, когда формулу Штайнмайера подписывал (как отдельное письмо к ОБСЕ это было оформлено). Чтобы не ставить подпись с боевиками на одном листке. Тут формально с Россией не подписали ничего, за это можно будет хвататься и играться потом. Но это с текстом работать надо хорошо.

Позиция вторая

В Турции создается совместный координационный центр (СКЦ). Представлены будут все стороны. Создается в Стамбуле. СКЦ утверждает график захода суден в украинские порты и проводит инспекции кораблей на предмет несанкционированных грузов. Инспекции будут проводиться в тех точках, которые определит Турция, во время выхода\входа в Босфор. Эта история напоминает нам об СЦКК, но здесь все же немного другая история. Но разве что немного. В конце своего существования СЦКК была для россиян историей про "это не мы, говорите с боевиками, мы вышли".

Здесь же Россия будет пытаться через свою роль в СКЦ постулировать, что она хочет урегулирования и что она тут "сторона, которая стремится к диалогу". Что это чушь — объяснять никому не приходится.

Плюс только один — к нам их никто не пускает и не пустит. Минусы — будут иметь доступ к графикам, что неправильно концептуально (агрессор, создавший угрозу голода для целого ряда стран, теперь — инспектор) и дает поле для дальнейшего словоблудия про "мы идем к миру, мы проявили жест доброй воли, а вы…".

Позиция третья

Все приближения техники к кораблям должны согласовываться с пресловутым СКЦ. Отдельно подчеркивается, что по согласованию со всеми сторонами(!). В случае внештатных ситуаций на судне, срывов договренностей предусмотрена возможность сторонЫ (одной) СКЦ дать запрос на помощь, и в зависимости от местоположения и согласно нормам морского права, судну предоставят помощь и проведут проверку на соответствие гарантиям безопасности. То есть на практике, в случае если что-то пойдет не так, приближаться какой бы то ни было техникой без согласования с СКЦ нельзя. А в СКЦ — Россия.

Позиция четвертая

Хорошо, что в документе задействуется понятие "украинские территориальные воды". И отдельно прописано, что вся деятельность в них — в ведении Украины. В очередной раз постулируется, что все действия России по оккупации наших портов — незаконны.

Формально договоренности с Россией не случилось — это главное. Возможности России по продавливанию идеи того, что она договороспособна, сильно сужены вследствие этого. Дальше — дело умения работать со словами и формулировками.

Будет ли Россия давить на эту тему "вот, мы такие договороспособные, давайте к рамочному решению"? Будет все равно.

Нравится ли лично мне этот документ? Нет. Могло бы быть хуже? Могло бы точно. Есть ли тут более широкий контекст? Есть. Буду ли я его описывать? Частично. Завтра.

Источник

Важно
На стороне зла. Почему Венгрия поддерживает Россию
На стороне зла. Почему Венгрия поддерживает Россию
Важно
Путин готовит "Минск 3". На что Украина никогда не согласится
Путин готовит "Минск 3". На что Украина никогда не согласится