Читайте между строк. О чем на самом деле договорились Украина, Россия, Турция и ООН

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По договору о разблокировании портов. Во-первых, я обязана отдать должное послу Андрею Сибиге. Он поступил грамотно, опубликовав текст соглашения. Я думала, что мы будем заниматься гаданиями еще сутки, пока нам не выдадут текст. Слушать эти "не читал, но осуждаю" было уже просто невозможно. Коммуникации стали чуть грамотнее, это очень радует.

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Во-вторых, строго по тексту есть несколько важных моментов, которые нужно зафиксировать.

Позиция первая

Сторонами данной инициативы являются Украина, РФ, Турция и ООН. Это фиксируется в самом начале содержательной части документа. Но, по словам Подоляка, подписанных документов два. Один — Украина, Турция и ООН, второй — Россия, Турция, ООН.

Подобную штуку проворачивал Данилыч в рамках ТКГ, когда формулу Штайнмайера подписывал (как отдельное письмо к ОБСЕ это было оформлено). Чтобы не ставить подпись с боевиками на одном листке. Тут формально с Россией не подписали ничего, за это можно будет хвататься и играться потом. Но это с текстом работать надо хорошо.

Позиция вторая

В Турции создается совместный координационный центр (СКЦ). Представлены будут все стороны. Создается в Стамбуле. СКЦ утверждает график захода суден в украинские порты и проводит инспекции кораблей на предмет несанкционированных грузов. Инспекции будут проводиться в тех точках, которые определит Турция, во время выхода\входа в Босфор. Эта история напоминает нам об СЦКК, но здесь все же немного другая история. Но разве что немного. В конце своего существования СЦКК была для россиян историей про "это не мы, говорите с боевиками, мы вышли".

Здесь же Россия будет пытаться через свою роль в СКЦ постулировать, что она хочет урегулирования и что она тут "сторона, которая стремится к диалогу". Что это чушь — объяснять никому не приходится.

Плюс только один — к нам их никто не пускает и не пустит. Минусы — будут иметь доступ к графикам, что неправильно концептуально (агрессор, создавший угрозу голода для целого ряда стран, теперь — инспектор) и дает поле для дальнейшего словоблудия про "мы идем к миру, мы проявили жест доброй воли, а вы…".

Позиция третья

Все приближения техники к кораблям должны согласовываться с пресловутым СКЦ. Отдельно подчеркивается, что по согласованию со всеми сторонами(!). В случае внештатных ситуаций на судне, срывов договренностей предусмотрена возможность сторонЫ (одной) СКЦ дать запрос на помощь, и в зависимости от местоположения и согласно нормам морского права, судну предоставят помощь и проведут проверку на соответствие гарантиям безопасности. То есть на практике, в случае если что-то пойдет не так, приближаться какой бы то ни было техникой без согласования с СКЦ нельзя. А в СКЦ — Россия.

Позиция четвертая

Хорошо, что в документе задействуется понятие "украинские территориальные воды". И отдельно прописано, что вся деятельность в них — в ведении Украины. В очередной раз постулируется, что все действия России по оккупации наших портов — незаконны.

Формально договоренности с Россией не случилось — это главное. Возможности России по продавливанию идеи того, что она договороспособна, сильно сужены вследствие этого. Дальше — дело умения работать со словами и формулировками.

Будет ли Россия давить на эту тему "вот, мы такие договороспособные, давайте к рамочному решению"? Будет все равно.

Нравится ли лично мне этот документ? Нет. Могло бы быть хуже? Могло бы точно. Есть ли тут более широкий контекст? Есть. Буду ли я его описывать? Частично. Завтра.

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