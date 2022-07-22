На стороне зла. Почему Венгрия поддерживает Россию

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В 1914-1918 годах Венгрия волей судьбы оказалась на неудачной стороне истории. Она, возможно, к этому и не стремилась, но как часть Австро-Венгрии начала войну против Сербии в ответ на убийство австрийского эрцгерцога. Эти события впоследствии переросли в Первую мировую войну, во время которой погибли, по подсчетам венгерских источников, более полумиллиона венгерских военных (это очень много, даже если цифра несколько завышена). Венгрия в составе коалиции "центральных государств" потерпела тотальное военное поражение, из-за чего была вынуждена подписать Трианонский договор и потеряла 2/3 подконтрольных ей территорий.

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Это грустная и несправедливая часть истории. Но еще печальнее то, что Венгрия очень скоро ответила на нее лозунгом "можем повторить". С 1939 года венгры избрали сторону зла и агрессора, и на этот раз сделали это сознательно и самостоятельно — здесь прикрыть их решение Австрией уже не получается.

Более того, несмотря на то, что Вторая мировая официально ведет отсчет от 1 сентября 1939 года, ее венгерский фронт начался еще в марте 1939-го, когда войска Венгрии оккупировали Карпатскую Украину. Потом уже с началом войны была оккупация Трансильвании, нападение на Сербию и т. д.

Венгерские войска активно участвовали в гитлеровской коалиции. Не исключая, конечно, военные преступления против мирного населения, и Украина здесь особенно пострадала.

Дальше все по схеме. Огромные военные потери Венгрии (хотя и меньшие по цифре, чем в Первой мировой), полное военное поражение, осуждение миром как сторонницы нацизма. На финальном этапе, потеряв армию, венгры попытались спрыгнуть с гитлеровского поезда, после чего Будапешт оккупировали немцы. Но никто (кроме, разве что, Орбана и компании) не считает, что это может хоть как-то оправдывать то, что Венгрия сама выбрала быть агрессором и совершать преступления.

2022 год.

Уже восемь лет продолжается новая война в Европе, пять месяцев длится ее самый кровавый этап, теперь уже никто не сомневается, что по результатам мирового порядка она станет сравнимой с Первой и Второй мировыми войнами.

Ни одно государство в мире не сомневается, что в этой войне есть безусловное абсолютное зло – Россия. Это понимают даже российские вассалы, поэтому вписываются за Путина только те, кому нечего терять – Лука, Ким Чен Ын и Асад. Но у Венгрии свой путь. Она снова выбирает сторону зла. Снова сознательно.

Впечатляющая стабильность выбора. Интересно, гордой (без сарказма) венгерской нации, которая уже пережила две национальные катастрофы за 110 лет, с этим все ок? В самом деле, все нравится? Потому что два **** на фото пытаются убедить нас, что да.

Истчонник

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