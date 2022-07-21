Черная метка. Зачем Зеленский хочет лишить гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича

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Офис президента по своему усмотрению решает, кому давать гражданство. Хотим — дадим россиянину. Почему? На каких основаниях? На основаниях "нах*р все пошли", война и не время!

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Хотим — начнем отбирать его у украинских граждан. Поскольку эти граждане Офису президента чем-то не нравятся. Несмотря на прямой запрет Конституции.

И все эти разговоры по поводу лишения гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, это — не о войне, а о политике и политических притеснениях, которые прикрываются войной.

Сплошная подмена понятий! Почему? Потому что среди этих фамилий есть фамилия Корбана.

Если бы ситуация касалась одного Коломойского, этот по сути "беспредел" можно было бы в теории втиснуть в рамки необходимости. Потому что США поставили условия, а от них зависит наше выживание, потому что на фоне войны Коломойский также не спит и может дожать вопрос "Привата" и т. д. Убивать людей – преступление. Но в ситуации ĸрайней необходимости убийство разрешается. Война — ситуация необходимости.

Дальше – Рабинович. Сейчас все скажут — так он же коллаборант. Это должен кто-то доказать на практике! Начните ĸриминальное производство, докажите антигосударственную деятельность. Не заявления, а именно деятельность! А дальше посмотрим. С точки зрения правового государства, которое постепенно перестает быть таким "по инициативе" Офиса, заявления не считаются сотрудничеством с врагом. А аргумент "та он был в ОПЗЖ" не проходит, поскольку сейчас в парламенте после ребрендинга и частичного полураспада экс-фракция ОПЗЖ голосует синхронно со "Слугой", аж гай гудит. То есть они де-фато вмонтированы во власть!

И вот, наконец, Корбан. Судя по всему — это и есть настоящая цель этого кавалерийского наезда. Человек, о который разбивается аргумент о том, что решение принимается по мотивам национальной безопасности. Почему? Потому что Корбан является человеком, который возглавляет штаб обороны Днепра. Геннадий – не герой моего романа. Но! От многих своих друзей я слышал и слышу, что титаническую работу он проделал и делает для того, чтобы Днепр остался украинским городом. Он, в отличие от других фигурантов этого списка, как раз усиливает нашу стойкость и защищает Украину. Его устранение ослабит нашу страну. А вопросы обороны и нашей стабильности сейчас являются главным аргументом для принятия решений.

Кто помогает стране отбиваться — тот нам друг. Кто мешает – враг. Очень простая ситуация. Корбан помогает Украине отбиться, помогает ВСУ уничтожать врага! В чем проблема?

То есть включаем логику. И делаем вывод, что вся эта затея — это какой-то позорный политес, который прикрывается войной, как фиговым листом. Говорят, что Корбан слишком активно общался со Спартц. Не знаю, так ли это. Но считаю, что именно так это подают президенту. Чтобы его эмоционально накрутить. На самом деле, кто-то из вертикали Банковой может ревновать к популярности Корбана в регионе. Поскольку обрести популярность, воруя гуманитарку, как правило, труднее, чем копая укрепрайоны. Возможно, старый "друг" его банально "заказал".

А, возможно, ситуация еще более интересная и может заставить нас вспомнить утверждение о разветвленных агентурных сетях России во власти, о которых мы также активно говорили до войны.

Как бы там ни было — надеюсь, что у "светлой стороны" власти хватит ума остановить это решение и не подставлять под удар президента!

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