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Мнения Российско-украинская война

Оккупанты готовят "референдум". Но пойдут за российским кораблем

"Россияне с каким-то нездоровым фанатизмом взялись за подготовку "референдумов" на захваченных территориях. О бурной подготовке сообщают из Луганской области, Мелитополя и Херсонщины. Но мы не остановимся до полного освобождения нашей страны". Мнение.

Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Военнослужащий ВСУ, журналист, политолог
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Протест, митинг, Херсон, оккупация, оккупанты
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Эта нездоровая страсть к прямой демократии в исполнении оккупантов выглядит какой-то патологией, если не извращением. Хотя бы потому, что у них в своей стране реальных выборов не было очень давно. Чего уж говорить про оккупированные территории. Но главное даже не в этом. Ведь очевидно, что украинская власть, украинский народ и верные им ЗСУ отнесутся к этим "референдумам" без всякого уважения.

Это наши территории, все пляски оккупантов с бубнами или бюллетенями для нас имеют такое же значение, как ежегодна миграция леммингов или снижение популяции полярной совы.

Или они считают, что устроят этот цирк под видом "народного волеизъявления" и мы сразу остановимся и признаем это рукоблудие подлинной страстью и законным браком? Хорошая попытка, но нет. Никто не даст команду остановиться, никто и не остановится до полного освобождения нашей страны. Это так же очевидно, как курс русского военного корабля. Зачем тогда этот дешевый спектакль для бедных? Разбудить в нас коллективного Станиславского с его бессмертным "Не верю!", или они даже от имитации процесса испытывают нездоровое извращенное удовольствие? Так это не к нам, это к дружелюбно настроенному психиатру.

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