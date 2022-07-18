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Мнения Российско-украинская война

"Хлопок", "селитра" и "шаг доброй воли". Что под этими словами скрывает российская пропаганда

"У меня есть хобби — собираю словарь новояза России, который помогает правильно читать российскую пропаганду. Например, хлопок, громкий звук — это взрыв, задымление — пожар, а селитра — боекомплект. И таких слов я собрал уже несколько десятков". Мнение.

Вячеслав Садовничий
Вячеслав Садовничий
Журналист
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Скабеева
Одна из главных пропагандистов России Ольга Скабеева
  • хлопок, громкий звук — взрыв
  • селитра — боекомплект
  • задымление – пожар
  • высвобождение – увольнение
  • неполный рабочий день/неделя – скрытая безработица
  • отрицательный экономический рост – рецессия
  • период структурной трансформации – кризис
  • суверенная экономика – автаркия
  • параллельный импорт – "серый" импорт без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности
  • контрсанкционная информация – информация о нарушении антироссийских санкций
  • потеря остойчивости – затопление
  • пропасть без вести (в открытом море) – утонуть
  • специальная военная операция – война
  • шаг доброй воли – вынужденно
  • плановая перегруппировка – отступление бегством
  • завершение выполнения задачи – получить пи*ды
  • украинская провокация – военное преступление российской армии
  • высокоточное оружие – оружие неизбирательного действия
  • удар по военным целям ВСУ – хаотичная стрельба по украинским гражданским объектам возле потенциально военных объектов
  • операция по освобождению Донбасса – захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины
  • вывоз зерна/металла с освобожденных территорий – кража зерна/металла на захваченных территориях Украины
  • эвакуация беженцев в Россию – депортация украинцев в депрессивные регионы России
  • союзные войска – принудительно мобилизованные в ОРДЛО
  • республики ДНР и ЛНР – оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины
  • народ Донбасса – украинские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской областей Украины
  • "зеленые человечки" – российские военные без знаков различия
  • "любой военторг" – армейские склады российской армии
  • воссоединение Крыма с Россией – аннексия Россией украинского Крыма
  • киевские власти – украинская власть
  • иностранные наемники на Украине – интернациональный легион ВСУ
  • демилитаризация Украины – уничтожение военной и гражданской инфраструктуры Украины
  • украинские неонацисты/нацисты/фашисты/боевики/националисты – украинский народ
  • денацификация Украины – геноцид украинского народа

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