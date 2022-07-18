Мнения Российско-украинская война
"Хлопок", "селитра" и "шаг доброй воли". Что под этими словами скрывает российская пропаганда
"У меня есть хобби — собираю словарь новояза России, который помогает правильно читать российскую пропаганду. Например, хлопок, громкий звук — это взрыв, задымление — пожар, а селитра — боекомплект. И таких слов я собрал уже несколько десятков". Мнение.
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- хлопок, громкий звук — взрыв
- селитра — боекомплект
- задымление – пожар
- высвобождение – увольнение
- неполный рабочий день/неделя – скрытая безработица
- отрицательный экономический рост – рецессия
- период структурной трансформации – кризис
- суверенная экономика – автаркия
- параллельный импорт – "серый" импорт без разрешения правообладателя интеллектуальной собственности
- контрсанкционная информация – информация о нарушении антироссийских санкций
- потеря остойчивости – затопление
- пропасть без вести (в открытом море) – утонуть
- специальная военная операция – война
- шаг доброй воли – вынужденно
- плановая перегруппировка – отступление бегством
- завершение выполнения задачи – получить пи*ды
- украинская провокация – военное преступление российской армии
- высокоточное оружие – оружие неизбирательного действия
- удар по военным целям ВСУ – хаотичная стрельба по украинским гражданским объектам возле потенциально военных объектов
- операция по освобождению Донбасса – захват территорий Донецкой и Луганской областей Украины
- вывоз зерна/металла с освобожденных территорий – кража зерна/металла на захваченных территориях Украины
- эвакуация беженцев в Россию – депортация украинцев в депрессивные регионы России
- союзные войска – принудительно мобилизованные в ОРДЛО
- республики ДНР и ЛНР – оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины
- народ Донбасса – украинские граждане, проживающие в Донецкой и Луганской областей Украины
- "зеленые человечки" – российские военные без знаков различия
- "любой военторг" – армейские склады российской армии
- воссоединение Крыма с Россией – аннексия Россией украинского Крыма
- киевские власти – украинская власть
- иностранные наемники на Украине – интернациональный легион ВСУ
- демилитаризация Украины – уничтожение военной и гражданской инфраструктуры Украины
- украинские неонацисты/нацисты/фашисты/боевики/националисты – украинский народ
- денацификация Украины – геноцид украинского народа
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