Пустые разговоры. На чьей стороне Турция, Грузия, Индия, Израиль и Китай
"Каждая страна, которая после нападения России на Украину объявила о своем нейтралитете, была более лояльна к агрессору, чем к жертве. Такой нейтралитет фактически является оправданием войны". Мнение.
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Как только Турция задержала российский сухогруз Zhibek Zholy с краденым украинским зерном, сразу мелькнула мысль, что скоро турки его отпустят. Даже не сомневался. С первого дня войны заявленную нейтральность Турции я воспринимал, как скрытую лояльность России. Поэтому и к любым переговорам при ее участии (как "мирных", так и по разблокированию судоходства) относился, как к очковтирательству и пустым разговорам.
Каждая страна, которая после нападения России на Украину объявила о своем нейтралитете в "этому конфликте", была более лояльна к агрессору, чем к жертве.
Сам факт декларирования нейтралитета – отсутствие осуждения агрессора и поддержки жертвы – фактически являлся молчаливым оправданием и поощрением дальнейшей агрессии.
И это часто прикрывалось декларациями о желании стать площадкой мирных переговоров, которые Россия все еще видит только в форме капитуляции Украины. И циничные миролюбивые страны это хорошо понимают.
Нейтральный статус позволял не вводить вместе со странами устойчивой демократии санкций против России, чтобы потом в полной мере воспользоваться экономическими преимуществами от закупки по дешевке сырья у террористического государства.
Мы видим, как Грузия открыто зарабатывает на российской иммиграции, а Индия – на российской нефти.
От ужасов войны в Украине такие страны пытались откупиться гуманитарной помощью под камеры, одна лишь Турция предприняла видимые публичные шаги (байрактары и закрытые для военных кораблей проливы), но это в большей степени объясняется давлением внутри НАТО, которое полностью на стороне Украины. В экономической же плоскости Турция полностью свободна и сохранила экономическую лояльность к России. Торговля ворованным зерном в этом контексте — для них это норма, учитывая их интересы в сохранении зернового импорта из РФ.
Каждая "нейтральная" страна имела свой перечень оснований для скрытой поддержки агрессии России путем публичного нейтралитета: боялись прямого конфликта с РФ (Грузия), сочувствовали России, которая борется с Западом (Китай) , зарабатывали на сырье из России (Индия), использовали РФ в своих геополитических целях в регионе (Израиль). Или все эти факторы вместе или в комбинациях. Был еще нейтралитет в стиле "мне безразлично, что происходит в другой части света", но он может сработать для островов Океании или стран Латинской Америки, но точно не для вышеуказанных стран.
Сколько преступлений в Украине совершили россияне, но нейтральные страны продолжают сохранять свою преступную нейтральность. Украина будет это помнить, когда победит в войне.Важно