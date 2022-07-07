"Вопиющий случай": МИД Украины обратилось к Турции с просьбой не помогать воровать зерно

Внешнеполитическое ведомство возмутило, что турецкие власти не арестовали судно "Жибек Жолы", которое перевозило зерно, украденное в Бердянске.

Министерство иностранных дел Украины назвало вопиющим случаем решение турецких властей опустить российское судно "Жибек Жолы", на котором оккупанты пытались перевезти украденное в оккупированном Бердянске зерно в турецкий порт Караса.

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В МИД сообщили, что судно было задержано на территории Турции и не смогло разгрузить украденное украинское имущество. Органы власти Украины направили турецкой стороне запрос на арест судна и груза, однако турки проигнорировали обращение и вечером 6 июля отпустили российское судно.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование данной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве также отметили, что в МИД Украины пригласили посла Турции в Киеве, так как эта ситуация недопустима.

Ранее сообщалось, что судно "Жибек Жолы" 30 июня вышло из порта Бердянска с 7 тыс. тонн украинского зерна на борту. 1 июля корабль прибыл в порт Караса. Посол Украины в Турции Василий Боднар обратился к турецким властям с просьбой принять меры, которые предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины.

Журналисты "Схем" выяснили, что, несмотря на утверждения турецких властей о том, что они не покупают у России украденное украинское зерно, в порты Турции регулярно заходят суда с продукцией из оккупированного Крыма. На полуостров зерно доставляют с захваченных территорий на юге Украины. Василий Боднар рассказал, что турки считают предоставленные россиянами документы на груз легальными и достаточными для разгрузки судов в турецких портах.