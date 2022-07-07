"Обурливий випадок": МЗС України звернулося до Туреччини з проханням не допомагати красти зерно

Зовнішньополітичне відомство обурило, що турецька влада не заарештувала судно "Жибек Жоли", яке перевозило зерно, викрадене у Бердянську.

Міністерство закордонних справ України назвало обурливим випадком рішення турецької влади опустити російське судно "Жибек Жоли", на якому окупанти намагалися перевезти вкрадене в окупованому Бердянську зерно до турецького порту Караса.

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В МЗС повідомили, що судно було затримано на території Туреччини і не змогло розвантажити вкрадене українське майно. Органи влади України надіслали турецькій стороні запит на арешт судна та вантажу, проте турки проігнорували звернення та ввечері 6 липня відпустили російське судно.

"Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування цієї ситуації та надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібним випадкам у майбутньому", — підкреслили в МЗС.

У відомстві також зазначили, що в МЗС України запросили посла Туреччини в Києві, оскільки ця ситуація є неприпустимою.

Раніше повідомлялося, що судно "Жибек Жоли" 30 червня вийшло з порту Бердянська із 7 тис. тонн українського зерна на борту. 1 липня корабель прибув у порт Караса. Посол України в Туреччині Василь Боднар звернувся до турецької влади з проханням вжити заходів, які запобігатимуть спробам порушення суверенітету України.

Журналісти "Схем" з'ясували, що, незважаючи на твердження турецької влади про те, що вони не купують у Росії вкрадене українське зерно, до портів Туреччини регулярно заходять судна з продукцією з окупованого Криму. На півострів зерно доставляють із захоплених територій на півдні України. Василь Боднар розповів, що турки вважають надані росіянами документи на вантаж легальними та достатніми для розвантаження суден у турецьких портах.