"Вимагаємо вжити заходів": судно під прапором РФ з українським зерном прибуло до Туреччини

На борту судна, яке вийшло з окупованого Бердянська 30 червня, перебуває 7 тисяч тонн зерна. Тим часом, судновласник із Казахстану зазначає, що вивезення зерна відбувається в межах раніше укладеного контракту.

У турецький порт Карасу під прапором Росії зайшло суховантажне судно Zhibek Zholy з українським зерном, яке раніше вийшло з окупованого Бердянська. У зв'язку з цим українська сторона звернулася до Анкари вжити невідкладних заходів. Про це у Facebook повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

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"До порту Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів", — написав Боднар.

Посол додав, що між українською та турецькою сторонами налагоджена хороша комунікація та тісна співпраця, тому дипломат переконаний, що незабаром будуть вжиті заходи, які запобігатимуть спробам порушення суверенітету України.

Як було зазначено у "Крим Реалії", 30 червня з Бердянська вийшло судно, на борту якого було 7 тисяч тонн вкраденого окупантами українського зерна. Про це нібито заявив псевдо-губернатор Запорізької області Євген Балицький у своєму Telegram. Видання пише, що Балицький пізніше видалив інформацію про точну кількість зерна, що перевозиться, і пункти кінцевого призначення судна.

[ + – ] Маршрут судна Zhibek Zholy. Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Коментарі Казахстану

Варто зазначити, що суховантажне судно "Жибек Жоли" було побудовано в 2016 році та належить казахстанському судновласнику KTZ Express Shipping Too з міста Нур-Султан. Попри це судно ходить під російським прапором.

1 липня національна компанія "Чазақстан темір жоли" (Казахстанські залізниці) опублікувала заяву, в якій йдеться про те, що перевезення зерна казахстанським судном "Zhibek Zholy" з Бердянська до Туреччини здійснюється на прохання України гуманітарним шляхом. У заяві згадано договір від 26 жовтня 2021 року між судновласником KTZ Express Shipping і російською компанією ТОВ "Грін-Лайн", в якому обумовлене передавання останнього суховантажного судна в межах бербоут-чартера.

Зокрема, у документі зазначено, що "Грін-Лайн" протягом усього терміну договору не підпадають під будь-які санкції. Інакше, якщо орендар не погодив рід вантажу та маршрут перевезень із судновласником, то власник має право негайно розірвати контракт.

Повідомляється, що "Грін-Лайн" уклала довгостроковий контракт на надання послуг із перевезення зерна з України до Туреччини з естонською компанією Mangelbert OU, яка є трейдером зернових культур та олій з 1999 року.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що зерно з України можна вивозити через Дунай та Румунію, а також через Білорусь та Польщу. За підрахунками глави Кремля, в Україні залишилося приблизно 5 тонн пшениці, призначеної для експорту.