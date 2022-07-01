"Требуем принять меры": судно под флагом РФ с украинским зерном прибыло в Турцию

На борту судна, которое вышло из оккупированного Бердянска 30 июня, находится 7 тысяч тонн зерна. Тем временем судовладелец из Казахстана отмечает, что вывоз зерна происходит в рамках ранее заключенного контракта.

В турецкий порт Карасу под флагом России зашел сухогруз Zhibek Zholy с украинским зерном, который ранее вышел из оккупированного Бердянска. В связи с этим украинская стороны обратилась к Анкаре принять неотложные меры. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"В порт Карасу зашел корабль Zhibek Zholy из оккупированного Бердянска. На основании письма Офиса Генпрокурора обратились к турецкой стороне принять неотложные меры", — написал Боднар.

Посол добавил что между украинской и турецкой сторонами налажена хорошая коммуникация и тесное сотрудничество, поэтому дипломат убежден, что вскоре будут приняты меры, которые предотвратят попытки нарушения суверенитета Украины.

Как было отмечено в "Крым Реалии", 30 июня из Бердянска вышло судно, на борту которого находилось 7 тысяч тонн украденного оккупантами украинского зерна. Об этом якобы заявил псевдо-губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram. Издание пишет, что Балицкий позже удалил информацию о точном количестве перевозимого зерна и пунктах конечного назначения судна.

[ + – ] Маршрут судна Zhibek Zholy. Институт Черноморских стратегических исследований

Комментарии Казахстана

Следует отметить, что сухогруз "Жибек Жолы" был построен в 2016 году и принадлежит казахстанскому судовладельцу KTZ Express Shipping Too из города Нур-Султан. Несмотря на это, судно ходит под российским флагом.

1 июля национальная компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) опубликовала заявление, в котором говорится, что Перевозка зерна казахстанским судном "Zhibek Zholy" из Бердянска в Турцию осуществляется по просьбе Украины гуманитарным путем. В заявлении упомянут договор от 26 октября 2021 между судовладельцем KTZ Express Shipping и российской компанией ООО "Грин-Лайн", в котором обусловлена передача последней сухогруза в рамках бербоут-чартера.

В частности в документе указано, что "Грин-Лайн" в течение всего срока договора не подпадают под какие-либо санкции. В противном случае, если арендатор не согласовал род груза и маршрут перевозок с судовладельцем, то владелец имеет право немедленно расторгнуть контракт.

Сообщается, что "Грин-Лайн" заключила долгосрочный контракт на оказание услуг по перевозке зерна из Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU, являющейся трейдером зерновых культур и масел с 1999 года.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что зерно из Украины можно вывозить через Дунай и Румынию, а также через Беларусь и Польшу. По подсчетам главы Кремля, в Украине осталось около 5 тонн пшеницы, предназначенной для экспорта.