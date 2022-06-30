Путин предложил вывозить украинское зерно через Румынию, Польшу и Азовское море (видео)

Российский президент считает, что оставшееся в Украине зерно не влияет на мировые рынки, поскольку "это 0,5% от общего мирового производства".

Украинское зерно можно экспортировать через черноморские порты Румынии, а также через Беларусь, с последующим вывозом через Польшу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает агентство РБК.

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Путин рассказал своему коллеге о том, что количество зерна, предназначенное для вывоза никоим образом не влияет на мировые рынки, если учитывать общий объем мирового производства. Российский президент считает, что в Украине осталось 5 млн тонн экспортной пшеницы.

"Если иметь в виду объем производства в мире, 800 млн тонн, то мы понимаем, что такое количество никак не влияет на мировые рынки, это примерно 2,5%, а от всего производимого в мире продовольствия — 0,5%", — отметил Путин.

По его словам, это зерно может быть вывезено в случае если, украинские власти разминируют морские пути в Черном море. Кроме того, существуют другие маршруты, например, через Румынию, Польшу, а также Азовское море.

Путин вновь снял с себя ответственность за блокирование военным флотом РФ украинских портов в Черном море, обвинив украинские власти в заминировании морских путей.

"Мы не препятствуем вывозу украинского зерна. Украинские военные власти заминировали подходы к своим портам, и никто не мешает им разминировать и выводить оттуда суда с зерном….Существуют другие возможности вывоза. Через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря", — заявил Путин.

Напомним, что подобные заявления российского президента прозвучали еще 24 июня. В ходе выступления на встрече "БРИКС Плюс" Владимир Путин сказал, что лидеры западных стран "искусственно развивают истерику" касательно угрозы продовольственного кризиса в результате блокирования российскими войсками украинских портов. По словам президента, для решения этого вопроса не хватает конструктивного подхода со стороны Киева.

Как сообщил заместитель генсека Североатлантического Альянса Мирча Джоане, НАТО не будет участвовать в военном разблокировании черноморских портов и создании коридора для дальнейшего экспорта украинского зерна. По его словам, в противном случае вмешательство в этот вопрос со стороны Альянса только приведет к эскалации полномасштабного конфликта.