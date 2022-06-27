НАТО не хочет участвовать в военном разблокировании украинских портов

Замгенсека Альянса Мирча Джоане считает, что Украина при содействии РФ может организовать безопасные коридоры в Черном море для дальнейшей отправки урожая.

НАТО не рассматривает сценарий участия в военном разблокировании черноморских портов и создании коридора для дальнейшего экспорта украинского зерна. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявил заместитель генсека Североатлантического Альянса Мирча Джоане.

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По его словам, возможное участие НАТО в разблокировке украинских портов, поскольку это может привести не к разрешению ситуации, а к дальнейшей эскалации полномасштабного конфликта.

Замгенсека Альянса подчеркнул, что союзники по военному блоку сейчас разрабатывают другие сценарии возобновления экспорта пшеницы, в том числе через новые сухопутные коридоры. Первая стратегия, по словам Джоане, предусматривает поставки зерна по железной дороге и автодорогам в порты стран ЕС, что позволит уже сейчас вывозить какую-то часть урожая, преднозначенного для продажи.

Второй сценарий — организовать безопасные коридоры по Черному морю при содействии Российской Федерации, которая является стороной полномасштабной войны.

"Турция, которая является членом Альянса, выполняет конструктивную роль. Она пытается найти решение. Также правильным участником по поиску решения об экспорте зерна является ООН. Мы хотим как можно быстрее решение (проблемы — ред.) того, что происходит на Востоке Украины и в Черном море", — подытожил Джоане в интервью журналистам.

Напомним, в конце мая в МИД РФ допустили разблокировку украинских портов для возобновления экспорта зерна при условии, если страны Запада отменят санкции против России. Президент страны-агрессора Владимир Путин, в свою очередь, утверждал, что Москва не мешает вывозу украинского урожая в страны ЕС. Глава Кремля также обвинил страны Запада в "раздувании истерики" и нежелании повлиять на Киев для разминирования Черного моря.

Также сообщалось, что на фоне блокады портов Украина начала экспортировать свое зерно через Румынию и Польшу.