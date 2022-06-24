Россия не мешает вывозу зерна из Украины, Запад раздувает истерику, — Путин

По словам президента РФ, страна-агрессор якобы готова обеспечить свободный проход судов с зерном, но для этого "Украине необходимо разминировать свою акваторию".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не препятствует вывозу украинского зерна из портов, заблокированных российскими военными кораблями. Об этом российский лидер сказал в ходе выступления на встрече "БРИКС Плюс" в пятницу, 24 июня.

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По словам Путина, страны Запада "искусственно развивают истерику" касательно угрозы продовольственного кризиса в результате блокирования российскими войсками украинских портов.

"Я уже публично много раз заявлял, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны", — сказал президент РФ.

Российский лидер отметил, что Россия готова обеспечить свободный проход судов с украинским зерном в международные воды, однако для этого потребуется разминировать порты отгрузки и близлежащую территорию с украинской стороны.

"У нас есть соответсвующее понимание с представителями секретариата ООН. Не хватает конструктивного подхода со стороны сегодняшних киевских властей", — добавил Путин.

Известно, что российские войска заблокировали порты в Черном и Азовском морях, а доставка через западную границу страны проходит медленно. В апреле через румынские порты Украина, по словам Сольского, экспортировала около 1 млн тонн зерновых, что почти в 5 раз меньше, чем в аналогичный период прошлых годов.

Также мы писали, что 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ может разблокировать порты и предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза украинского зерна, однако для этого потребуется отменить ряд санкций, введенных против государства-агрессора. Представитель Госдепа США Нед Прайс заверил, что отмена санкций в обмен на разблокировку Россией украинских портов невозможна.

Ранее Фокус сообщал, что ранее президент РФ Владимир Путин предлагал Киеву произвести поставки своей пшеницы через порты и территорию Беларуси, которая предоставила агрессору свою территорию для осуществления полномасштабного вторжения на территорию Украині.