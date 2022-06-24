Росія не заважає вивезенню зерна з України, Захід роздмухує істерику, — Путін
За словами президента РФ, країна-агресор нібито готова забезпечити вільний прохід суден із зерном, але для цього "Україні необхідно розмінувати свою акваторію".
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна з портів, заблокованих російськими військовими кораблями. Про це російський лідер сказав під час виступу на зустрічі "БРІКС Плюс" у п'ятницю, 24 червня.
За словами Путіна, країни Заходу "штучно розвивають істерику" щодо загрози продовольчої кризи через блокування російськими військами українських портів.
"Я вже публічно багато разів заявляв, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни", — сказав президент РФ.
Російський лідер зазначив, що Росія готова забезпечити вільний прохід суден із українським зерном у міжнародні води, проте для цього потрібно буде розмінувати порти відвантаження та прилеглу територію з українського боку.
"У нас є відповідне порозуміння з представниками секретаріату ООН. Бракує конструктивного підходу з боку сьогоднішньої київської влади", — додав Путін.
Відомо, що російські війська заблокували порти в Чорному й Азовському морях, а доставка через західний кордон країни проходить повільно. У квітні через румунські порти Україна, за словами Сольського, експортувала близько 1 млн тонн зернових, що майже в 5 разів менше, ніж за аналогічний період минулих років.
Також ми писали, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ може розблокувати порти й надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення українського зерна, однак для цього потрібно буде скасувати низку санкцій, введених проти держави-агресора. Представник Держдепу США Нед Прайс запевнив, що скасування санкцій в обмін на розблокування Росією українських портів неможливе.
Раніше Фокус повідомляв, що раніше президент РФ Володимир Путін пропонував Києву провести постачання своєї пшениці через порти й територію Білорусі, яка надала агресору свою територію для здійснення повномасштабного вторгнення на територію України.