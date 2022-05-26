США відмовилися зняти санкції з РФ в обмін на розблокування українських портів

У Держдепі не вірять, що у відповідь на скасування обмежень Росія забезпечить безпечний коридор для постачання зерна з України.

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Сполучені Штати відкидають можливість скасування санкцій, запроваджених проти Росії, в обмін на розблокування нею українських портів для перевезення зерна. Про це на брифінгу 25 травня заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

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За словами Прайса, російські чиновники поширюють дезінформацію про те, що США своїми санкціями нібито заважають експорту сільгосппродукції з РФ, зазначивши, що обмеження спеціально розроблені так, щоб вони не торкнулися цієї галузі, а також експорту російських добрив.

"Тому санкції у відповідь на порожні обіцянки ми точно не знімемо, а порожні обіцянки ми й раніше чули від Російської Федерації", — запевнив Прайс.

Представник Держдепу додав, що в разі будь-яких пропозицій чи обіцянок з боку Росії з'являються "вагомі підстави для скептицизму". Наприклад, він навів численні заяви російської сторони про те, що вона не збирається розпочинати повномасштабну війну проти України.

Крім цього, Прайс зазначив, що саме РФ дестабілізує ринок продовольства, продовжуючи бойові дії, а також вводячи обмеження на експорт, внаслідок яких вартість продуктів зросла по всьому світу.

"Ми знаємо, що найшвидше розв'язання проблеми зростання цін на сировину, зростання цін на продовольство, яке мало наслідки у всьому світі, полягає в тому, щоб росіяни припинили цю жорстоку війну, щоб Росія припинила блокувати українські порти, щоб Росія припинила цілитися в зернові елеватори, припинила цілитися в судна із зерном і покласти край цьому насильству", — сказав представник Держдепу, додавши, що Росія єдина країна, яка може завершити цю кризу.

Нагадаємо, 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ може розблокувати порти й надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення українського зерна, проте для цього потрібно скасувати низку санкцій, введених проти держави-агресора. Чиновник тоді зазначив, що йдеться про санкції на російський експорт та фінансові операції.

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що переговори щодо ослаблення західних санкцій проти РФ та Білорусі в обмін на розблокування портів веде генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.