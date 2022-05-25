"Взагалі ні в кого не крадемо": МЗС РФ відмовилося визнати масове вивезення зерна з України

Росія готова організувати безпечний прохід кораблів із зерном Чорним морем, якщо з неї знімуть низку санкцій, заявив заступник міністра Руденка.

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Заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко відкинув звинувачення на адресу держави-агресора про вивезення росіянами зерна з тимчасово окупованих територій України. Відповідну заяву він зробив, спілкуючись із журналістами в середу, 25 травня, передає "РІА Новини".

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"Я повністю це відкидаю. Ми взагалі ні в кого не крадемо", — сказав Руденко.

Водночас він зазначив, що РФ взаємодіє з ООН для розв'язання питання з постачанням зерна з України, яке стало неможливими через блокування російськими судами українських портів та мінування Чорного моря.

"Я вже говорив на цю тему, що в нас із цих питань йде взаємодія з ООН. Це питання докладно обговорювали під час візиту (генерального секретаря ООН Антоніу) Гутерреша до Москви. Ідуть подальші консультації, як ООН може допомогти в цій ситуації", — сказав заступник глави МЗС РФ.

Водночас Руденко зазначив, що Росія може допомогти вирішенню потенційної продовольчої кризи й надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення зерна, якщо з держави-агресора знімуть санкції, накладені, зокрема, на російський експорт та фінансові операції.

"Розв'язання продовольчої проблеми вимагає комплексного підходу, зокрема пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які накладені на російський експорт та фінансові транзакції, а також вимагає розмінування з боку України всіх портів, де стоять кораблі. Росія готова надати необхідний гуманітарний прохід, що вона і робить щодня", — сказав Руденко.

Нагадаємо, 10 травня українська розвідка повідомила, що російські військові вивозять українське зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на територію окупованого Криму та РФ.

Також ми писали про те, як російське судно "Матрос Позинич" завантажили 27 тис. тонн пшениці в окупованому Севастополі та воно пішло в єгипетський порт Олександрія. МЗС України завадило доставити українське зерно до Єгипту, після чого Росія направила корабель у бік Лівану та Сирії.

А вчора американські журналісти показали супутникові фото, на яких показано, як українське зерно завантажують на російські судна у Криму.