Росія намагалася вивезти із Севастополя до Єгипту пшеницю, вкрадену в Україні (фото)

Судно, назване на честь російського військового, який загинув у Сирії, завантажило 27 тис. тонн пшениці в Севастополі. Українські дипломати завадили "експорту".

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Російське судно "Матрос Позинич", назване на честь 29-річного морського десантника, який загинув у Сирії, завантажилося пшеницею в окупованому Севастополі і пішло в єгипетський порт Олександрія. Про це свідчить моніторинг сайту "Миротворець".

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Судно завантажили 27 тисячами тонн пшениці. За даними MarineTraffic, 23 квітня воно пройшло Босфор і вирушило до Керченської протоки. З 24 по 27 квітня судно знаходилося у Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій.

"Матрос Позинич" знявся з якоря 27 квітня і після виходу з Керченської протоки вимкнув систему ідентифікації АІС. Судно наступного дня помітили в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта". У реєстрах РФ фірму вказали як "Авал".

Корабель Севастополь 30 квітня з пшеницею, судновий транспондер увімкнули наступного дня, а в АІС вказали порт призначення Олександрія.

[ + – ] Після виходу з Керченської протоки судно вимкнуло систему ідентифікації АІС

"Відповідальність за злочин щодо організації порушення Державного кордону України лежить на капітані судна "Матрос Позинич" — Миколі Олександровичу Єлагіні", — поінформував "Миротворець".

Українські дипломати завадили "експорту" зерна до Олександрії

Міністерство закордонних справ України у коментарі "Економічній правді" підтвердило, що Росія вивезла 27 тис. тонн зерна. Спікер МЗС Олег Ніколенко наголосив, що українські дипломати завадили РФ доставити зерно до Олександрії.

Російська сторона направила судно з вкраденим зерном у бік Лівану та Сирії. МЗС України просило ліванські та сирійські органи заарештувати вкрадений вантаж, якщо корабель зайде до їхніх портів, повідомив Ніколенко.

За його словами, розорення тимчасово захоплених населених пунктів у Херсонській області та вивезення звідти зерна і сільськогосподарської техніки, підриває продовольчу безпеку України та значної частини світу.

Виходячи з останніх даних MarineTraffic, судно було на стоянці біля порту Кавказ і 4 травня пішло у напрямку Бейрута.

[ + – ] Судно належить російській компанії ТОВ "Крейн Марін Контрактор"

Історія судна "Матрос Позинич"

Судно Матрос Позинич назване ім'ям загиблого в Сирії російського морського десантника. З 2004 року він служив у 22-й окремій бригаді спеціального призначення ГРУ, неодноразово брав участь у бойових діях у Чечні. З 2014 року окупант був у 810-й окремо окупованому Севастополі.

У 2015 році солдат загинув під час проведення рятувальної операції після збиття російського Су-24М, який перетнув кордон Туреччини. Тепер судно, яке належить російській компанії ТОВ "Крейн Марін Контрактор", під його ім'ям займається контрабандними рейсами до окупованого Криму.

Нагадаємо, що РФ втратила сторожове судно "Расул Гамзатов" під час переходу до Азовського моря. Ліву лінію валів вивели з ладу, а буксир зігнув лопату лівого гвинта.

Західні економісти вважають, що через повномасштабну війну в Україні в деяких країнах можуть розпочатися бунти через підвищення цін на продукти.