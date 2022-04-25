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Воєнний фокус

Росія втратила ще один корабель, який прослужив майже півроку, — ЗМІ (фото)

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Фото: Мiноборони РФ | Сторожовий корабель "Расул Гамзатов"

За інформацією журналістів, судно "Расул Гамзатов" буксирували в Азовське море та зламали по дорозі.

Росія втратила ще один корабель. Сторожове судно "Расул Гамзатов" серйозно пошкодилося під час переходу до Азовського моря. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на власні джерела.

У РФ втратили черговий корабель, що належить береговій охороні. Його зламали, поки буксирували Волго-Донським каналом в Азовське море з Каспійського.

Буксир, на якому переміщали сторожовий корабель, пошкодив його елементи гвинто-кермової групи. Внаслідок чого з ладу виведено ліву лінію валів. Крім того, буксир зігнув лопать лівого гвинта. Швидко відремонтувати його не вийде.

Відновлення буде тривалим, адже країна-агресор не має необхідних для ремонту запчастин. Корабель прослужив лише п'ять місяців. Станом на 21 квітня судно знаходилося в ростовському порту Азов.

30 листопада 2021 року сторожовий корабель "Расул Гамзатов" з помпою передали голові Дагестану Сергію Мелікову.

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Урочиста передача "Расула Гамзатова" керівництву Дагестану
Фото: Соцсети

У новині, присвяченій цій події, зазначали, що прикордонний сторожовий корабель "Расул Гамзатов" — 14-й та останній у серії проєкту 22460. Побудувала його для Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії суднобудівна фірма "Алмаз" у Санкт-Петербурзі.

На воду він спущений у грудні 2019 року і відтоді залишався на території заводу-будівельника. Потім на ньому встановили бойовий модуль, яким попередні кораблі цього проєкту не оснащували. Також він оснащений злітно-посадковим майданчиком та обладнаний навігаційно-тактичним комплексом "ТРІМС", що означає, що процеси керування кораблем автоматизовані. І як бонус, усередині корабля "розвішали" портрети Расула Гамзатова, героя соціалістичної праці, на честь якого судно й назвали.

Нагадаємо, російський крейсер "Москва" підбито українськими ракетами "Нептун" у Чорному морі 13 квітня. Крейсер спалахнув і затонув. Про кількість загиблих на борту моряків досі замовчує Міноборони РФ.