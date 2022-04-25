Росія втратила ще один корабель, який прослужив майже півроку, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, судно "Расул Гамзатов" буксирували в Азовське море та зламали по дорозі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росія втратила ще один корабель. Сторожове судно "Расул Гамзатов" серйозно пошкодилося під час переходу до Азовського моря. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на власні джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

У РФ втратили черговий корабель, що належить береговій охороні. Його зламали, поки буксирували Волго-Донським каналом в Азовське море з Каспійського.

Буксир, на якому переміщали сторожовий корабель, пошкодив його елементи гвинто-кермової групи. Внаслідок чого з ладу виведено ліву лінію валів. Крім того, буксир зігнув лопать лівого гвинта. Швидко відремонтувати його не вийде.

Відновлення буде тривалим, адже країна-агресор не має необхідних для ремонту запчастин. Корабель прослужив лише п'ять місяців. Станом на 21 квітня судно знаходилося в ростовському порту Азов.

30 листопада 2021 року сторожовий корабель "Расул Гамзатов" з помпою передали голові Дагестану Сергію Мелікову.

[ + – ] Урочиста передача "Расула Гамзатова" керівництву Дагестану Фото: Соцсети

У новині, присвяченій цій події, зазначали, що прикордонний сторожовий корабель "Расул Гамзатов" — 14-й та останній у серії проєкту 22460. Побудувала його для Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії суднобудівна фірма "Алмаз" у Санкт-Петербурзі.

На воду він спущений у грудні 2019 року і відтоді залишався на території заводу-будівельника. Потім на ньому встановили бойовий модуль, яким попередні кораблі цього проєкту не оснащували. Також він оснащений злітно-посадковим майданчиком та обладнаний навігаційно-тактичним комплексом "ТРІМС", що означає, що процеси керування кораблем автоматизовані. І як бонус, усередині корабля "розвішали" портрети Расула Гамзатова, героя соціалістичної праці, на честь якого судно й назвали.

Нагадаємо, російський крейсер "Москва" підбито українськими ракетами "Нептун" у Чорному морі 13 квітня. Крейсер спалахнув і затонув. Про кількість загиблих на борту моряків досі замовчує Міноборони РФ.