Россия потеряла еще один корабль, который прослужил почти полгода, — СМИ (фото)

По информации журналистов, судно "Расул Гамзатов" буксировали в Азовское море и сломали по дороге.

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Россия потеряла еще один свой корабль. Сторожевое судно "Расул Гамзатов" было серьезно повреждено во время перехода к Азовскому морю. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на собственные источники.

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В РФ потеряли очередной корабль, принадлежащий береговой охране. Он был сломан, пока его буксировали по Волго-Донскому каналу в Азовское море из Каспийского.

Буксир, на котором перемещали сторожевой корабль, повредил его элементы винто-рулевой группы. Вследствие чего из строя была выведена левая линия валов. Кроме этого, буксир согнул лопасть левого винта. Быстро отремонтировать его не выйдет.

Восстановление будет длительным, ведь страна-агрессор не имеет необходимых для ремонта запчастей. Корабль прослужил всего пять месяцев. По состоянию на 21 апреля судно находилось в ростовском порту Азов.

30 ноября 2021 года сторожевой корабль "Расул Гамзатов" с помпой передали главе Дагестана Сергею Меликову.

[ + – ] Торжественная передача "Расула Гамзатова" руководству Дагестана Фото: Соцсети

В новости, посвященной этому событию, отмечалось, что пограничный сторожевой корабль "Расул Гамзатов" – 14-й и последний в серии проекта 22460. Был построен для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России судостроительной фирмой "Алмаз" в Санкт-Петербурге.

На воду он был спущен в декабре 2019 года и с тех пор оставался на территории завода-строителя. В дальнейшем на нем был установлен боевой модуль, которым предыдущие корабли данного проекта не оснащались. Также он был оснащен взлетно-посадочной площадкой и оборудован навигационно-тактическим комплексом "ТРИМС", что значит, что процессы управления кораблем были автоматизированы. И в качестве бонуса, внутри корабля "были развешаны" портреты Расула Гамзатова, героя социалистического труда, в честь которого судно и назвали.

Напомним, российский крейсер "Москва" был подбит украинскими ракетами "Нептун" в Черном море 13 апреля. Крейсер загорелся и затонул. Количество погибших на борту моряков до сих пор замалчивается Миноброны РФ.