Супутникові знімки Maxar показали, як у Криму завантажують украдене українське зерно (фото)

Два російські судна пришвартувалися в одному з портів Криму, де завантажилися зерном, а потім відпливли. Один із них вирушив у напрямку Бейрута, а інший усе ще перебуває в Чорному морі.

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Росія продовжує красти українське зерно з окупованих територій України. Технологічна компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки, на яких видно, як у порту Севастополя дві суховантажні машини під російським прапором швартуються та завантажуються, імовірно, вкраденим українським зерном. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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На нових зображеннях від Maxar, які були зроблені 19 та 21 травня, видно два кораблі — "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка", вони були пришвартовані поряд зі зерносховищами, де зерно ссипається з конвеєра у відкритий трюм.

Згідно із сайтом відстеження MarineTraffic.com, обидва судна вже покинули порт. При цьому "Матрос Позинич", що пливе через Егейське море, стверджує, що прямує до Бейрута, а "Матрос Кішка" все ще перебуває в Чорному морі.

Журналісти зазначають, що складно сказати, чи це українське зерно, але в окупованому Криму вирощують мало зерна, на відміну від Херсонської та Запорізької областей, частина яких захоплена російською армією. Українські офіційні особи та джерела в галузі розповіли CNN, що війська Росії на окупованих територіях спустошили кілька сховищ і вивезли зерно в Крим.

Ці кораблі мають вантажопідйомність 30 000 метричних тонн, а раніше в Міністерстві оборони України підрахували, що після вторгнення Росії з України було вкрадено та вивезено близько 400 000 тонн.

Нагадаємо, 12 травня ЗМІ виявили російське судно "Матрос Позинич" із українським зерном у Сирії. Тоді журналісти зазначали, що корабель із зерном може бути перевантажений на інше судно в Латакії, щоб приховати його походження.

10 травня в українській розвідці розповіли, що російські військові вивозять українське зерно з Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Потім вантажівки з вкраденим прямують у бік окупованого Криму та на територію РФ.

16 травня журналісти писали, що Генсек ООН умовляє країни Заходу послабити санкції проти РФ, щоб та натомість розблокувала українські порти. За інформацією ЗМІ, Антоніу Гутерреш пропонує західним країнам дозволити експорт калійних добрив із Росії та Білорусі.

20 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує продовольство як зброю у війні з Україною. Він вважає, що Кремль тримає "в заручниках" постачання не лише в Україну, а й до багатьох країн світу.

24 травня ЗМІ повідомляли, що Британія веде переговори із союзниками про відправку військових кораблів до Чорного моря, щоб захистити українські кораблі із зерном і прорвати блокаду.