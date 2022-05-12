Російське судно з українським зерном помітили в порту Сирії, — ЗМІ (фото)

Журналісти зазначають, що корабель із зерном може бути перевантажений на інше судно в Латакії, щоб приховати його походження.

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У Сирії помітили російське торгове судно, яке перевозить вкрадене українське зерно на окупованих територіях. Воно було відхилено в портах Єгипту та Лівану й зараз перебуває у сирійському порту Латакія. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела в українській владі та судноплавних компаніях.

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Журналісти ідентифікували це судно як "Матрос Позинич". 27 квітня корабель зняли з якоря біля берегів Криму та відключили транспондер (приймач — ред.). Наступного дня його вже бачили у порту Севастополя. За даними ЗМІ, "Матрос Позинич" — один із трьох суден, що займається перевезенням вкраденого в Україні зерна.

Журналістка проєкту SeaKrime українського сайту "Миротворець" Катерина Яресько розповіла, що проєкт помітив різке збільшення експорту зерна із Севастополя — приблизно до 100 000 тонн у березні та квітні.

Згідно із супутниковими знімками та даними стеження, проаналізованими CNN, Судно "Матрос Позинич" із Севастополя перетнуло Босфорський і попрямувало до єгипетського порту Олександрія. За словами українських офіційних осіб, його завантажили майже 30 000 тоннами української пшениці.

Однак Єгипет був уже попереджений українською владою, що на судні знаходиться крадене зерно і відхилив посилку, тому "Позинич" попрямував до ліванської столиці Бейрут, де на нього чекав той самий результат.

5 травня російське судно знову відключило транспондер, але зображення з Tankertrackers.com і Maxar Technologies показують, що він прямував до сирійського порту Латакія.

Журналісти зазначають, що Сирія має тісні стосунки з Росією, і російські військові часто перебувають у Латакії. Крім того, "Матрос Позинич" названо на честь російського солдата, який загинув у Сирії у 2015 році.

Головний редактор видання Maritime Bulletin Михайло Войтенко розповів, що зерно може бути перевантажене на інше судно у Латакії, щоб приховати його походження.

"Коли порт призначення починає змінюватися без жодних серйозних причин, це ще один доказ контрабанди", — сказав він.

Нагадаємо, 12 травня Путін пообіцяв росіянам рекордний урожай зерна на тлі того, що окупанти тоннами крадуть його з України. Цього сезону російська влада очікує зібрати 130 млн тонн урожаю, а з початку вторгнення росіяни викрали майже 500 тисяч тонн зерна на українських територіях.

Тим часом, 10 травня українська розвідка дізналася, що епізоди крадіжки українського зерна фіксують у Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. Вантажівки з українським урожаєм прямують до окупованого Криму та на територію Росії, а потім зерно доставляється Середземним морем. У ГУР припускали, що у Сирію.