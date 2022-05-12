Российское судно с украинским зерном обнаружили в порту Сирии, — СМИ (фото)

Журналисты отмечают, что корабль з зерном может быть перегружен на другое судно в Латакии, чтобы скрыть его происхождение.

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В Сирии обнаружили российское торговое судно, которое перевозит украденное украинское зерно на оккупированных территориях. Оно было отклонено в портах Египта и Ливана и сейчас находится в сирийском порту Латакия. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских властях и судоходных компаниях.

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Журналисты идентифицировали это судно, как "Матрос Позынич". 27 апреля корабль сняли с якоря у берегов Крыма и отключили транспондер (приемопередающее устройство — ред.). На следующий день его уже видели в порту Севастополя. По данным СМИ, "Матрос Позынич" — одно из трех судов, которое занимается перевозкой украденного в Украине зерна.

Журналистка проекта SeaKrime украинского сайта "Миротворец" Катерина Яресько рассказала, что проект заметил резкое увеличение экспорта зерна из Севастополя — примерно до 100 000 тонн в марте и апреле.

Согласно спутниковым снимкам и данным слежения, проанализированным CNN, Судно "Матрос Позынич" из Севастополя пересекло Босфорский и направилось в египетский порт Александрия. По словам украинских официальных лиц, он был загружен почти 30 000 тоннами украинской пшеницы.

Однако Египет был уже предупрежден украинскими властями, что на судне находится краденое зерно и отклонил посылку, поэтому "Позынич" направился в ливанскую столицу Бейрут, где его ждал тот же результат.

5 мая российское судно снова отключило транспондер, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакия.

Журналисты отмечают, что Сирия имеет тесные отношения с Россией и российские военные часто находятся в Латакии. Кроме того, "Матрос Позынич" назван в честь российского солдата, погибшего в Сирии в 2015 году.

Главный редактор издания Maritime Bulletin Михаил Войтенко рассказал, что зерно может быть перегружено на другое судно в Латакии, чтобы скрыть его происхождение.

"Когда порт назначения начинает меняться без каких-либо серьезных причин, это еще одно доказательство контрабанды", — сказал он.

Напомним, 12 мая Путин пообещал россиянам рекордный урожай зерна на фоне того, что оккупанты тоннами крадут его из Украины. В этом сезоне российские власти ожидают собрать 130 млн тонн урожая, а с начала вторжения россияне похитили около 500 тысяч тонн зерна на украинских территориях.

Тем временем 10 мая украинская разведка узнала, что эпизоды кражи украинского зерна фиксируют в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. Грузовики с украинским урожаем направляются в оккупированный Крым и на территорию России, а затем зерно доставляется по Средиземному морю. В ГУР предполагали, что в Сирию.