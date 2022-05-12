Путин пообещал россиянам рекордный урожай зерна: оккупанты тоннами крадут его из Украины

В этом сезоне руководство РФ ожидает собрать 130 млн тонн урожая, в то время как из Украины с начала вторжения оккупанты похитили около 500 тысяч тонн зерна.

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На фоне массового вывоза оккупантами зерновых с территории Украины президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году урожай в России может достичь рекордного показателя в 130 млн тонн. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания с правительством в четверг, 12 мая.

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"В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, конечно, это предварительные оценки, но все-таки, сбор зерна может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Если так произойдет… то это станет рекордом за всю историю России", — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что урожай зерновых в этом году позволит не только с запасом обеспечить потребности государства, но и увеличить поставки на внешний рынок.

Несмотря на "рекордный урожай": Россия вывозит зерно из Украины

Тем временем российские военные продолжают вывоз украинского зерна с временно оккупированных в ходе полномасштабной войны территорий. 9 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что с начала вторжения противник вывез в направлении оккупированного Крыма 400-500 тысяч тонн зерновых. Чиновник допустил, что за хищением урожая стоят представители российских спецслужб и "высшие эшелоны военных".

Государство-агрессор официально подтвердило, что планирует пополнить свои запасы зерновых за счет похищенного с украинской территории урожая, в частности, собранного в Херсонской области. Например, профильный комитет законодательного собрания Красноярского края РФ принял соответствующее решение 27 апреля. Министерство иностранных дел Украины назвало действия российских депутатов "прямым продолжением преступной политики советской власти, ответственной за массовый искусственный голод в Украине 1921-1923 годов, Голодомор 1932-1933 годов и массовый искусственный голод 1946-1947 годов.

В свою очередь пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины 10 мая сообщила, что зафиксированы факты кражи оккупантами урожая с территорий Запорожской, Харьковской, Херсонской областей. По словам представителей ведомства, грузовики с зерном направились в сторону оккупированного Крыма и на территорию РФ, также часть из похищенного доставляется по Средиземному морю, предположительно, в Сирию.

В то время как Путин, ссылаясь на оценки экспертов, прогнозирует рекордный урожай в РФ, в Украине посевная из-за российской агрессии проходит медленнее, чем обычно — как утверждает министр Сольский, на 20-30%. В ООН считают, что на фоне войны около 30% украинских сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых. Также известно, что российские военные практикуют минирование украинских полей и уничтожение хранилищ с топливом для подрыва посевной кампании. Есть сложности и с транспортировкой готовой продукции, так как российские войска заблокировали порты в Черном и Азовском морях, а доставка через западную границу страны проходит медленно. В апреле через румынские порты Украина, по словам Сольского, экспортировала около 1 млн тонн зерновых, что почти в 5 раз меньше, чем в аналогичный период прошлых годов.