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Экономика Российско-украинская война

Украина закрыла порты в Азовском и Черном морях (список)

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закрытие портов
Из-за российской агрессии остановили работу 4 портов

В Кабмине утверждают, что они не могут гарантировать безопасность и выполнять взятые на себя обязанности из-за продолжающихся военных действий РФ на территории предприятий.

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, Министерство инфраструктуры Украины приняло указ "О закрытии морских портов". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующий указ был принят 28 апреля, а зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 29 апреля. Указ предусматривает закрытие портов:

  1. Бердянск
  2. Мариуполь
  3. Скадовск
  4. Херсон

Работа морских портов прекращается до восстановления контроля над ними. Причина такого решения — невозможность обслуживания судов и пассажиров, проведения грузовых, транспортных и других видов хозяйственной деятельности. Также невозможно обеспечить безопасность судноплавства, и выполнения международных договоров Украиной.

Вдобавок ко всему Россия продолжает вести военные действия в данных регионах, что несет угрозу здоровью и жизни людей.

Напомним, Украина начала экспорт зерна через порт в Румынии в обход блокады акваторий Черного и Азовского морей.

28 апреля Великобритания отменила пошлины для экспорта из Украины до конца 2022 года.