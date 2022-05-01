Україна закрила порти в Азовському та Чорному морях (список)

У Кабміні стверджують, що вони не можуть гарантувати безпеку і виконувати взяті на себе обов'язки через воєнні дії РФ, що тривають, на території підприємств.

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Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Міністерство інфраструктури України ухвалило указ "Про закриття морських портів". Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Відповідний указ ухвалено 28 квітня, а зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 квітня. Указ передбачає закриття портів:

Бердянськ Маріуполь Скадовськ Херсон

Робота морських портів припиняється до відновлення контролю над ними. Причиною такого рішення є неможливість обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та інших видів господарської діяльності. Також неможливо забезпечити безпеку судноплавства та виконання міжнародних договорів Україною.

Крім того, Росія продовжує вести воєнні дії в цих регіонах, що несе загрозу здоров'ю і життю людей.

Нагадаємо, Україна розпочала експорт зерна через порт у Румунії в обхід блокади акваторій Чорного та Азовського морів.

28 квітня Великобританія скасувала мито для експорту з України до кінця 2022 року.