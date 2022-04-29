В обхід блокади. Україна почала експортувати зерно через порт у Румунії, — Reuters
Перші 71 000 тонн української кукурудзи доставлено залізницею через західний кордон до румунського порту Констанца.
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Попри воєнні дії на території України, в країні продовжують експортувати зернові. Оскільки морські порти України заблоковані російським військовим флотом, зерно експортують через румунський чорноморський порт Констанца. Про це повідомляє агентство Reuters.
Першу партію української кукурудзи обсягом 71 000 тонн завантажили на суховантажне судно Unity N у четвер, 28 квітня. Як повідомив менеджер портового оператора Comvex Віорел Панаїт, вантаж доставлений до Румунії залізницею через український західний кордон.
"Підтримка експорту українського зерна означає запобігання колосальній хвилі голоду у світі, спричиненій блокуванням українських портів", — сказав Панаїт.
Також повідомляють, що портовий оператор Comvex у Констанці здатний обробляти понад 70 000 тонн зерна на день. Такі можливості є цілком прийнятною альтернативою в порушеному логістичному ланцюжку експорту зернових. За словами Панаїта, ще одну партію обсягом 80 000 тонн українського зерна вже відправлено до Констанци, ще 80 000 тонн затверджено і вони перебувають в дорозі.Важливо
Проте швидкість руху вантажу Румунією не досить висока, вважає менеджер. Причиною цього є залізнична інфраструктура Румунії, яка потребує оптимізації.
"Інфраструктура навколо порту є проблемою для всієї економічної діяльності в Румунії. Повільний транспортний доступ породжує додаткові витрати в багатьох галузях", — зазначив Панаїт.
Раніше повідомляли, що через воєнні дії на території України близько 30% сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових. За оцінками фахівців ООН, продовження війни в Україні спровокує продовольчу катастрофу в країнах, залежних від експорту зернових з України та Росії.