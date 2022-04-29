В обхід блокади. Україна почала експортувати зерно через порт у Румунії, — Reuters

Перші 71 000 тонн української кукурудзи доставлено залізницею через західний кордон до румунського порту Констанца.

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Попри воєнні дії на території України, в країні продовжують експортувати зернові. Оскільки морські порти України заблоковані російським військовим флотом, зерно експортують через румунський чорноморський порт Констанца. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Першу партію української кукурудзи обсягом 71 000 тонн завантажили на суховантажне судно Unity N у четвер, 28 квітня. Як повідомив менеджер портового оператора Comvex Віорел Панаїт, вантаж доставлений до Румунії залізницею через український західний кордон.

"Підтримка експорту українського зерна означає запобігання колосальній хвилі голоду у світі, спричиненій блокуванням українських портів", — сказав Панаїт.

Також повідомляють, що портовий оператор Comvex у Констанці здатний обробляти понад 70 000 тонн зерна на день. Такі можливості є цілком прийнятною альтернативою в порушеному логістичному ланцюжку експорту зернових. За словами Панаїта, ще одну партію обсягом 80 000 тонн українського зерна вже відправлено до Констанци, ще 80 000 тонн затверджено і вони перебувають в дорозі.

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Проте швидкість руху вантажу Румунією не досить висока, вважає менеджер. Причиною цього є залізнична інфраструктура Румунії, яка потребує оптимізації.

"Інфраструктура навколо порту є проблемою для всієї економічної діяльності в Румунії. Повільний транспортний доступ породжує додаткові витрати в багатьох галузях", — зазначив Панаїт.

Раніше повідомляли, що через воєнні дії на території України близько 30% сільськогосподарських полів стали непридатними для посівів зернових. За оцінками фахівців ООН, продовження війни в Україні спровокує продовольчу катастрофу в країнах, залежних від експорту зернових з України та Росії.