В обход блокады. Украина начала экспорт зерна через порт в Румынии, — Reuters

Первые 71 000 тонн украинской кукурузы были доставлены по железной дороге через западную границу в румынский порт Констанца.

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Несмотря на военные действия на территории Украины, в стране продолжается экспорт зерновых. Так как морские порты Украины заблокированы российским военным флотом, зерно экспортируется через румынский черноморский порт Констанца. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Первая партия украинской кукурузы объемом 71 000 тонн была погружена на сухогруз Unity N в четверг, 28 апреля. Как сообщил менеджер портового оператора Comvex Виорел Панаит, груз был доставлен в Румынию по железной дороге через украинскую западную границу.

"Поддержка экспорта украинского зерна означает предотвращение колоссальной волны голода в мире, вызванной блокированием украинских портов", — сказал Панаит.

Также сообщается, что портовый оператор Comvex в Констанце способен обрабатывать свыше 70 000 тонн зерна в день. Такие возможности являются вполне приемлемой альтернативой в нарушенной логистической цепочке экспорта зерновых. По словам Панаита, еще одна партия объемом 80 000 тонн украинского зерна уже отправлено в Констанцу, еще 80 000 тонн утверждены и находятся в пути.

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Блокада портов вынуждает искать новые решения для экспорта

Однако скорость движения груза по Румынии не достаточно высока, считает менеджер. Причиной тому — железнодорожная инфраструктура Румынии, которая требует оптимизации.

"Инфраструктура вокруг порта является проблемой для всей экономической деятельности в Румынии. Медленный транспортный доступ порождает дополнительные расходы во многих отраслях",- отметил Панаит.

Ранее сообщалось, что из-за военных действий на территории Украины около 30% сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых. По оценкам специалистов ООН, продолжение войны в Украине спровоцирует продовольственную катастрофу в странах, которые были зависимы от экспорта зерновых из Украины и России.