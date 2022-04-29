В обход блокады. Украина начала экспорт зерна через порт в Румынии, — Reuters
Первые 71 000 тонн украинской кукурузы были доставлены по железной дороге через западную границу в румынский порт Констанца.
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Несмотря на военные действия на территории Украины, в стране продолжается экспорт зерновых. Так как морские порты Украины заблокированы российским военным флотом, зерно экспортируется через румынский черноморский порт Констанца. Об этом сообщает агентство Reuters.
Первая партия украинской кукурузы объемом 71 000 тонн была погружена на сухогруз Unity N в четверг, 28 апреля. Как сообщил менеджер портового оператора Comvex Виорел Панаит, груз был доставлен в Румынию по железной дороге через украинскую западную границу.
"Поддержка экспорта украинского зерна означает предотвращение колоссальной волны голода в мире, вызванной блокированием украинских портов", — сказал Панаит.
Также сообщается, что портовый оператор Comvex в Констанце способен обрабатывать свыше 70 000 тонн зерна в день. Такие возможности являются вполне приемлемой альтернативой в нарушенной логистической цепочке экспорта зерновых. По словам Панаита, еще одна партия объемом 80 000 тонн украинского зерна уже отправлено в Констанцу, еще 80 000 тонн утверждены и находятся в пути.Важно
Однако скорость движения груза по Румынии не достаточно высока, считает менеджер. Причиной тому — железнодорожная инфраструктура Румынии, которая требует оптимизации.
"Инфраструктура вокруг порта является проблемой для всей экономической деятельности в Румынии. Медленный транспортный доступ порождает дополнительные расходы во многих отраслях",- отметил Панаит.
Ранее сообщалось, что из-за военных действий на территории Украины около 30% сельскохозяйственных полей стали непригодны для посевов зерновых. По оценкам специалистов ООН, продолжение войны в Украине спровоцирует продовольственную катастрофу в странах, которые были зависимы от экспорта зерновых из Украины и России.